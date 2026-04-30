سانحہ مچھیل، مقبوضہ کشمیرمیں بھارتی ریاستی دہشتگردی کی ایک المناک داستان

بھارتی فوج معصوم کشمیریوں کو شہید کرکے نام نہاد "کامیاب انکاؤنٹر" کا دعویٰ  کرتی رہی

ویب ڈیسک April 30, 2026
facebook whatsup

سانحہ مچھیل کشمیریوں کی جدوجہدِ آزادی اور سیاسی شعور کا ایک لازوال باب ہے۔

30اپریل 2010 کومچھیل میں 3بےگناہ کشمیری بھارتی قابض فورسزکےہاتھوں ماورائے عدالت قتل ہوئے۔ کشمیری نوجوان شہزاد خان،محمد شفیع اور ریاض لون کو روزگارکاجھانسہ دیکرقابض افواج نےجعلی مقابلےمیں شہید کیا۔

قابض بھارتی فوج معصوم کشمیریوں کو شہید کرکے نام نہاد "کامیاب انکاؤنٹر" کا دعویٰ  کرتی رہی۔

مقبوضہ وادی  میں  وسیع پیمانے پر احتجاج اورعالمی توجہ نے قابض بھارتی حکام کو واقعے کی تحقیقات پرمجبورکردیا۔

مقبوضہ کشمیر میں آج بھی فیک انکاؤنٹرز اور جبری گمشدگیاں روز کا معمول  ہیں۔ بھارتی  مظالم نے کشمیریوں کو ان کی منزل پاکستان سے وابستگی کو مزید گہرا کر دیا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو