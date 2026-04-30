وزیراعلیٰ سندھ کا صبح سویرے یونیورسٹی روڈ پر بی آر ٹی منصوبے کا دورہ

ایف ڈبلیو او حکام نے منصوبے کی رفتار، معیار اور تکمیل کے حوالے سے بریفنگ دی

ویب ڈیسک April 30, 2026
کراچی:

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صبح 6 بجے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ کا دورہ کیا۔

وزیراعلیٰ سندھ نے یونیورسٹی روڈ پر بی آر ٹی منصوبے اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا، ایف ڈبلیو او حکام نے منصوبے کی رفتار، معیار اور تکمیل کے حوالے سے بریفنگ دی۔

اس موقع پر کمشنر کراچی سید حسن نقوی، ایم ڈی واٹر بورڈ سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی وزیراعلیٰ سندھ کے ہمراہ موجود تھے۔

Express News

سندھ ہائیکورٹ نے صوبائی حکومت سے بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہونے کی تاریخ مانگ لی

وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کے اہم شاہراہوں کی بحالی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، شہر کے انفرا اسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔

 
متعلقہ

Express News

یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر کمپنیاں پاکستان میں رجسٹریشن کو تیار نہیں، حکام

Express News

سیکیورٹی فورسز نے پاک-افغان سرحد پر دراندازی کی کوششیں ناکام بنادی، 13 دہشتگرد ہلاک

Express News

قبائلی علاقوں کے لیے بڑا اعزاز ، باجوڑ کی بیٹی نے سی ایس ایس میں اہم سنگ میل پار کر لیا

Express News

جب بھی پنجاب جانے کا اعلان کرتا ہوں ڈرون حملے شروع ہوجاتے ہیں، سہیل آفریدی

Express News

پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سے متعلق روزانہ تقریباً 400 شکایات موصول ہونے کا انکشاف

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کردیا

