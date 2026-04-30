امریکا ایران سے جنگ میں کتنے ارب ڈالر پھونک چکا؟ پینٹاگون کا پہلا سرکاری تخمینہ جاری

25 بلین ڈالر کی لاگت اس سال کے ناسا کے پورے بجٹ کے برابر ہے

ویب ڈیسک April 30, 2026
پینٹاگون کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ امریکا ایران سے جنگ میں اب تک 25 ارب ڈالر خرچ کرچکا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون نے ایران جنگ میں امریکا کے فوجی اخراجات کا پہلا سرکاری تخمینہ فراہم کیا ہے۔

جولس ہرسٹ جو کومپٹرولر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، نے ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے قانون سازوں کو بتایا کہ اس میں سے زیادہ تر رقم اسلحہ سازی کے لیے استعمال ہوئی۔

تاہم ہرسٹ نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ اس لاگت کے تخمینے میں کیا شامل ہے اور آیا اس نے مشرق وسطیٰ میں تنازعات میں تباہ ہونے والے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو اور مرمت کے متوقع اخراجات کو مدنظر رکھا یا نہیں۔

ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے اعلیٰ ترین ڈیموکریٹ ریپبلکن ایڈم اسمتھ نے ہرسٹ کو جواب دیا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ کیونکہ ہم ایک طویل عرصے سے اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں اور کسی نے ہمیں تخمینہ فراہم نہیں کیا۔
