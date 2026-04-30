وزیر داخلہ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں پاسپورٹ نظام بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلے

محسن نقوی کے علاوہ وزیر مملکت طلال چوہدری، سیکرٹری داخلہ، ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی

ویب ڈیسک April 30, 2026
facebook whatsup

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چوہدری کی زیر صدارت اجلاس میں پاسپورٹ نظام کو بہتر بنانے اور شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔

بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ نارمل پاسپورٹ کی ڈلیوری مدت 21 دن سے کم کرکے اب 14 دن کر دی گئی ہے، جس کا مقصد عوام کو تیز تر سہولت فراہم کرنا ہے۔

وزیر داخلہ نے پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس سسٹم رائج کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ 15 روز کے اندر یہ نظام نافذ کیا جائے گا، جس سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا اور شفافیت میں اضافہ ہوگا۔

اجلاس میں بزنس پاسپورٹ کے اجرا کے نظام کو جلد حتمی شکل دینے اور پاسپورٹ کی گھروں تک مؤثر ڈلیوری کے نظام کو مزید بہتر بنانے پر بھی زور دیا گیا۔

محسن نقوی نے اس موقع پر پاسپورٹ نظام میں اصلاحات کے لیے پاسپورٹ اتھارٹی کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، جبکہ متعلقہ حکام کو اس حوالے سے پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔

اجلاس میں وفاقی سیکرٹری داخلہ، ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو