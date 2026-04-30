آبنائے ہرمز پر ایرانی صدر کا بڑا بیان، امریکا اور اسرائیل کو سخت وارننگ

مسعود پزشکیان نے خلیج فارس قومی دن کے موقع پر آبنائے ہرمز کو ایران کی مزاحمت اور طاقت کی علامت قرار دیا ہے

ویب ڈیسک April 30, 2026
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خلیج فارس قومی دن کے موقع پر اپنے بیان میں آبنائے ہرمز کو ایران کی مزاحمت اور طاقت کی علامت قرار دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ اہم آبی گزرگاہ ایران کی خودمختاری اور قومی وقار کی نمائندگی کرتی ہے۔

اپنے بیان میں ایرانی صدر نے امریکا اور اسرائیل کو خطے میں عدم تحفظ اور کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والے کسی بھی قسم کے عدم استحکام کے ذمہ دار یہ دونوں ممالک ہیں۔

مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ خطے میں غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت کو روکنے کا فیصلہ درست ہے، اور ایران اپنی سرزمین اور سمندری حدود کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔

انہوں نے زور دیا کہ آبنائے ہرمز جیسے حساس علاقے میں امن و استحکام برقرار رکھنا پورے خطے کے مفاد میں ہے، اور اس میں خلل ڈالنے والی طاقتوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔
متعلقہ

Express News

میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

Express News

ایران؛ حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دیدی گئی

Express News

حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر ڈرون حملہ؛ 12 اہلکار زخمی

Express News

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

Express News

اسرائیل نے غزہ جانے والے 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو روک لیا، 175 رضاکار گرفتار

Express News

بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف 

