افغان طالبان رجیم کی فتنہ الخوارج کی سرپرستی کے ناقابل تردید ثبوت منظرعام پر

صوبہ کنڑ سے فتنہ الخوارج کےکمانڈرعبدالحمید خراسانی کی پاکستان پرحملہ کرنےکی دھمکی آمیز ویڈیووائرل ہورہی ہے

ویب ڈیسک April 30, 2026
افغان سرزمین پرفتنہ الخوارج کو نہ صرف محفوظ پناہ گاہیں میسرہیں بلکہ پاکستان میں دراندازی کی بھی کھلی چھوٹ حاصل ہے۔

یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ افغان طالبان فتنہ الخوارج کو پاکستان کیخلاف بطور"اسٹریٹجک ایسٹ" استعمال کررہےہیں۔ افغانستان کےصوبہ کنڑ سے فتنہ الخوارج کےکمانڈرعبدالحمید خراسانی کی پاکستان پرحملہ کرنےکی دھمکی آمیز ویڈیووائرل ہورہی ہے۔

فتنہ الخوارج کے کمانڈر عبدالحمید خراسانی کا اپنے ویڈیو پیغام میں کہنا ہے کہ ہمارے زیادہ تر مجاہدین اس وقت علاقے میں موجود ہیں۔ مجاہدین احکامات کے منتظر ہیں تاکہ پاکستان کی فوج کو جواب دیا جاسکے۔

کمانڈرفتنہ الخوارج نے کہا کہ تمام مجاہدین اور افغان عوام پر فرض ہے کہ افغانستان کے رہنماؤں کا دفاع کریں۔

ماہرین کے مطابق فتنہ الخوارج کے کمانڈز کا افغان طالبان کے احکامات کے تابع ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ افغان طالبان رجیم ہی درحقیقت اس فتنے کی مکمل پشت پناہی کر رہی ہے۔
متعلقہ

Express News

میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

Express News

ایران؛ حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دیدی گئی

Express News

حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر ڈرون حملہ؛ 12 اہلکار زخمی

Express News

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

Express News

اسرائیل نے غزہ جانے والے 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو روک لیا، 175 رضاکار گرفتار

Express News

بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف 

