نارمل پاسپورٹ کی فراہمی 21 سے کم کرکے 14 دن کردی گئی

پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس نظام رائج کر دیا گیا ہے

ویب ڈیسک April 30, 2026
حکومت کی جانب سے پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس نظام رائج کرتے ہوئے نارمل پاسپورٹ کی فراہمی میں آسانی پیدا کردی ہے اور اب 21 دن کے بجائے 14 روز میں فراہم کردیا جائے گا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق نارمل پاسپورٹ کی  فراہمی 21 یوم کی بجائے  14 یوم کر دی  گئی ہے اور پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس نظام رائج کر دیا گیا ہے۔

بیان میں بتایا گیا کہ بزنس کیٹگری پاسپورٹ کے اجرا کے لیے ورکنگ پیپر اور تیاری شروع کردی گئی ہے اور گھر میں پاسپورٹ ڈلیوری کے نظام کو مؤثر بنایا جائے گا۔

مزید بتایا گیا کہ15 یوم میں پاسپورٹ دفاتر کو کیش لیس نظام رائج کرنے کی ہدایت کردی گئی ہے، جس کے نتیجے میں کیش ادائیگی ختم ہونے سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا۔
متعلقہ

Express News

یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر کمپنیاں پاکستان میں رجسٹریشن کو تیار نہیں، حکام

Express News

سیکیورٹی فورسز نے پاک-افغان سرحد پر دراندازی کی کوششیں ناکام بنادی، 13 دہشتگرد ہلاک

Express News

قبائلی علاقوں کے لیے بڑا اعزاز ، باجوڑ کی بیٹی نے سی ایس ایس میں اہم سنگ میل پار کر لیا

Express News

جب بھی پنجاب جانے کا اعلان کرتا ہوں ڈرون حملے شروع ہوجاتے ہیں، سہیل آفریدی

Express News

پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سے متعلق روزانہ تقریباً 400 شکایات موصول ہونے کا انکشاف

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کردیا

