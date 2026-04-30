حکومت کی جانب سے پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس نظام رائج کرتے ہوئے نارمل پاسپورٹ کی فراہمی میں آسانی پیدا کردی ہے اور اب 21 دن کے بجائے 14 روز میں فراہم کردیا جائے گا۔
بیان میں بتایا گیا کہ بزنس کیٹگری پاسپورٹ کے اجرا کے لیے ورکنگ پیپر اور تیاری شروع کردی گئی ہے اور گھر میں پاسپورٹ ڈلیوری کے نظام کو مؤثر بنایا جائے گا۔
مزید بتایا گیا کہ15 یوم میں پاسپورٹ دفاتر کو کیش لیس نظام رائج کرنے کی ہدایت کردی گئی ہے، جس کے نتیجے میں کیش ادائیگی ختم ہونے سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا۔