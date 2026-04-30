رجب بٹ کی نامناسب ویڈیو پر رکن پنجاب اسمبلی حنا پرویز کی شدید تنقید، بے شرم کہہ دیا

’’حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے رویوں کے باوجود کچھ لوگ ان شخصیات کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں‘‘، حنا پرویز بٹ

ویب ڈیسک April 30, 2026
پاکستان کے متنازع یوٹیوبر رجب بٹ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئے ہیں، تاہم اس بار معاملہ ان کی ایک وائرل ویڈیو کے باعث شدت اختیار کرگیا، جس پر پنجاب اسمبلی کی رکن حنا پرویز بٹ نے کھل کر برہمی کا اظہار کیا ہے۔

سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں رجب بٹ کو ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کے دوران وی لاگ بناتے دیکھا گیا، لیکن ویڈیو میں ان کے عقب میں بیٹھی ایک فیملی واضح طور پر غیر آرام دہ محسوس نظر آئی۔

ویڈیو میں ایک خاتون کو کیمرے سے بچنے کے لیے چہرہ چھپاتے اور رخ موڑتے دیکھا گیا، جس کے بعد صارفین کی بڑی تعداد نے اس عمل کو پرائیویسی کی خلاف ورزی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ قرار دیا۔

حنا پرویز بٹ نے ایکس پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ طرز عمل نہایت شرم ناک ہے۔ ان کے مطابق بعض افراد میں نہ شرم باقی رہی ہے اور نہ ہی عقل، جو جہاں چاہتے ہیں کیمرہ نکال کر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ اردگرد موجود خاندانوں کی نجی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔

انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے رویوں کے باوجود کچھ لوگ ان شخصیات کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔

یہ نیا تنازع ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رجب بٹ پہلے ہی مختلف قانونی اور ذاتی معاملات کے باعث خبروں میں ہیں۔ رجب بٹ کی نجی زندگی بھی مسلسل توجہ کا مرکز بنی رہی، خصوصاً ان کی 2024 میں ایمان فاطمہ سے شادی اور بعد ازاں 2026 میں علیحدگی کے بعد۔ دونوں کے ہاں ستمبر 2025 میں بیٹے کیوان سلطان کی پیدائش ہوئی تھی، تاہم مارچ 2026 میں رجب بٹ نے ایک پوڈکاسٹ میں طلاق کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قانونی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔

حالیہ ویڈیو تنازع نے ایک بار پھر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے رویے، عوامی مقامات پر پرائیویسی اور ڈیجیٹل ذمہ داری سے متعلق نئی بحث چھیڑ دی ہے، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ شہرت کے ساتھ سماجی ذمے داری بھی لازم ہے۔
متعلقہ

Express News

Express News

معروف گلوکارہ کا میوزک کمپوزر پر جنسی استحصال اور سنگین دھمکیوں کا الزام

Express News

’سزا دیں یا عزت واپس کریں‘، شلپا شیٹی کے شوہر راج کندرا کا فحش مواد کیس پر جذباتی بیان

Express News

اداکارہ حنا طارق کا ’فیمنسٹ‘ عورتوں کےلیے سخت بیان

Express News

پنجاب فلم سٹی اتھارٹی تشکیل دینے کا بل کثرت رائے سے منظور

Express News

علی ظفر پر جنسی ہراسانی کیس کا معاملہ، میشا شفیع نے ایک اور اپیل دائر کردی

