ایک جماعت کو روک کر دوسروں کو اجازت دینا سیاسی تفریق ہے، اسد قیصر

پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے مصطفیٰ نواز کھوکھر اور نور الحق قادری کے ساتھ پریس کانفرنس کی

ویب ڈیسک May 30, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اسد قیصر، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور نور الحق قادری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انہیں گلگت بلتستان جانے سے روکا گیا، جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما سکردو پہنچ گئے۔ اسد قیصر نے کہا کہ پنجاب پولیس نے انہیں جی بی جانے سے روکا، بتایا جائے کہ کس اختیار کے تحت ایک رکن قومی اسمبلی کو روکا گیا۔

اسد قیصر نے کہا کہ وہ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اور موجودہ رکن اسمبلی ہیں، گلگت بلتستان ایک سیاحتی خطہ ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک جماعت کو روک کر دوسروں کو اجازت دینا سیاسی تفریق ہے، چیف الیکشن کمشنر تمام جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کریں، بصورت دیگر اپنے عہدے سے مستعفی ہوں۔

انہوں نے کہا کہ جنید اکبر کے ساتھ روا رکھا گیا سلوک افسوسناک تھا۔ گلگت بلتستان کے عوام اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں اور ووٹ کی حفاظت بھی یقینی بنائیں۔

مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ حکومتی اقدامات کے باعث ہزاروں افراد گرمی میں انتظار کرتے رہے اور کئی لوگوں کی پروازیں بھی متاثر ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنا پانچواں بجٹ پیش کر رہی ہے، لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل سکا، جبکہ کاروبار، زراعت اور روزگار کے شعبے مشکلات کا شکار ہیں۔

نور الحق قادری نے کہا کہ اسد قیصر کو گلگت بلتستان جانے سے روکنا پری پول رگنگ کے مترادف ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وہاں وفاداریاں تبدیل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم گلگت بلتستان کے ووٹر باشعور ہیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو