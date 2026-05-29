کورنگی کراسنگ پر واٹرٹینکر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق، 2 زخمی

لاش اور زخمیوں کو ضابطے کی کارروائی کیلیے جناح اسپتال منتقل کردیا گیا

ویب ڈیسک May 29, 2026
شہر قائد کے علاقے کورنگی کراسنگ کے قریب تیز رفتار واٹرٹینکر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، حادثے میں 1 شخص جاں بحق جبکہ دو زخمی ہوگئے۔

چھیپا حکام کے مطابق کورنگی کراسنگ اٹک پمپ کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں موٹرسائیکل تباہ جبکہ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، دو افراد زخمی ہوگئے۔

حادثے کے بعد جاں بحق و زخمی ہونے والے افراد کو جناح ہسپتال منتقل کردیا گیا جہاں متوفی کی شناخت 22 سالہ علی رضا کے نام سے کی گئی جبکہ زخمی ہونے والے 23 سالہ شمشاد اور 20 سالہ شایان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

س حوالے سے ایس ایچ او کورنگی صنعتی ایریا حکم داد نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق موٹر سائیکل سواروں کی ایک بڑی جیپ سے ٹکر ہوئی تھی جس کے باعث وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے سڑک کے دوسرے ٹریک پر جاگرے اور وہاں سے آنے والے واٹر ٹینکر سے حادثہ پیش آگیا جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔

پولیس نے موقع پر پہنچ کر واٹر ٹینکر اور متوفی کی موٹر سائیکل اپنے قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دی جبکہ پولیس جیپ کے ڈرائیور کو بھی گاڑی سمیت تھانے لے آئی ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔

 
