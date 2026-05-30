سرکاری حج اسکیم کے حاجیوں کی واپسی کے انتظامات مکمل، 31 مئی کو پروازوں کا آغاز

سرکاری حج اسکیم کے تحت پہلے روز 5 ہزار 237 حاجی واپس پاکستان پہنچیں گے اور 30 جون کو آپریشن مکمل ہوجائے گا

نعیم اصغر May 30, 2026
حکومت کی جانب سے سرکاری حج اسکیم کے ایک لاکھ 19 ہزار حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے انتظامات مکمل کرلیے ہیں اور پروازوں کا آغاز 31 مئی کو ہوگا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے تحت حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے سعودی عرب سے پروازوں کا آغاز 31 مئی کو ہوگا اور یکم جون کو 5 ہزار 237 حاجی پاکستان پہنچیں گے، پہلی پرواز سے 391 حاجی وطن واپس پہنچیں گے۔

سرکاری حج سکیم کے تحت 31 مئی کو شب جدہ سے روانہ ہونے والی پہلی حج پرواز یکم جون کو صبح سیال کوٹ پہنچے گیاور پہلے روز 5 ہزار 237 حاجی وطن واپس پہنچیں گے، یکم جون کو 22 اور 2 جون کو 23 پروازیں حاجیوں کو لے کر پاکستان آئیں  گی۔

حج آپریشن کے پہلے روز 5 پروازیں اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں 4،4، ملتان اور سیال کوٹ مں 3،3، فیصل آباد میں دو اور کوئٹہ میں ایک پرواز پہنچے گی۔

اس حوالے سے بتایا گیا کہ 30 جون کو آخری پرواز لاہور پہنچنے پر حج آپریشن مکمل ہو جائے گا، حاجیوں کو واپس لانے کا فضائی آپریشن ایک ماہ تک جاری رہے گا، حاجیوں کو مدینہ منورہ اور جدہ سے پاکستان لایا جائے گا۔

مزید بتایا گیا کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت 471 پروازوں کے ذریعے حاجیوں کو وطن واپس لایا جائے گا، جس میں پاکستان کی سرکاری، نجی اور سعودی ایئر لائنز حصہ لیں گی۔
