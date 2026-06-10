امریکا میں ایک بچے نے 50 سویٹر پہن کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔
ریاست پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے سات سالہ اسکائلر روزیل-وائٹیکر مونرو وِل پبلک لائبریری میں 50 سویٹر پہن کر انوکھا ریکارڈ بنانے کی کوشش کی۔
لائبریری کے چلڈرنز روم کی جانب سے سوشل میڈیا پر بتایا گیا کہ یکم جون کو ہونے والی اس کوشش میں اسکائلر نے ’ایک وقت میں سب سے زیادہ سویٹر پہننے‘ کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا۔
بعد ازاں گینیز ورلڈ ریکارڈز نے اس کوشش کے تمام شواہد کا جائزہ لیا اور تصدیق کی کہ بچے نے واقعی 50 سویٹر پہن کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔
اس سے قبل یہ ریکارڈ 46 سویٹر پہن کر بنایا گیا تھا۔