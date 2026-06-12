گرمیوں کا موسم آتے ہی آموں کی بہار شروع ہو جاتی ہے اور یہ مزیدار پھل ہر عمر کے افراد کی پسند بن جاتا ہے۔ تاہم بازار میں فروخت ہونے والے بہت سے آم مکمل طور پر پکے نہیں ہوتے کیونکہ انہیں دور دراز علاقوں تک محفوظ پہنچانے کے لیے کچی حالت میں توڑ لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان آموں کو جلدی پکانے کے لیے کیمیکلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جس کے باعث اب زیادہ لوگ گھر میں قدرتی طریقوں سے آم پکانے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔
ماہرین کے مطابق آموں کو قدرتی انداز میں پکانا نہ صرف آسان ہے بلکہ اس سے پھل کی اصل مٹھاس، خوشبو اور ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے۔ خاص طور پر وہ خاندان جو صحت بخش اور کیمیکل فری خوراک کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے یہ طریقے بہترین سمجھے جاتے ہیں۔
کچے یا نیم پکے آموں کو گھر پر چند سادہ تدابیر کے ذریعے چند دنوں میں مکمل طور پر تیار کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پکے ہوئے آم کی شناخت اس کی خوشبو اور نرمی سے کی جا سکتی ہے۔ آم کی ڈنڈی کے قریب سے میٹھی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے جبکہ ہلکے دباؤ پر پھل نرم محسوس ہوتا ہے۔ مختلف اقسام کے آموں میں پکنے کے ساتھ رنگت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔
آم پکانے کے لیے کاغذی تھیلے کا استعمال ایک مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ کچے آموں کو بھورے رنگ کے پیپر بیگ میں رکھ کر اس کا منہ ہلکا سا بند کر دیا جائے تو پھل سے خارج ہونے والی قدرتی ایتھلین گیس اندر ہی رہتی ہے، جو پکنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے عموماً دو سے چار دن میں آم تیار ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح چاولوں میں آم دباکر رکھنا بھی ایک پرانا اور مقبول طریقہ ہے۔ چاولوں کے اندر موجود حرارت آم کو نسبتاً جلد پکنے میں مدد دیتی ہے اور اکثر دو سے تین دن کے اندر پھل کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔
بعض لوگ اخبار میں لپیٹنے کا طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ ہر آم کو الگ الگ اخبار میں لپیٹ کر کسی خشک اور گرم جگہ پر رکھ دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ یکساں طور پر پک جاتا ہے۔ اس عمل میں عموماً تین سے پانچ دن لگ سکتے ہیں۔
ماہرین یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ کچے آموں کو پہلے سے پکے ہوئے کیلوں یا دیگر پھلوں کے ساتھ رکھا جائے۔ چونکہ یہ پھل قدرتی طور پر ایتھلین گیس خارج کرتے ہیں، اس لیے ان کے قریب رکھنے سے آم بھی نسبتاً کم وقت میں پک جاتے ہیں اور دو سے چار دن میں تیار ہو سکتے ہیں۔
اگر کوئی اضافی طریقہ اختیار نہ کرنا چاہے تو آموں کو کمرے کے درجہ حرارت پر دھوپ سے دور کسی گرم جگہ پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ مناسب ماحول ملنے پر یہ چار سے سات دن کے اندر خود بخود پک جاتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق ان قدرتی اور آسان طریقوں کی مدد سے نہ صرف کیمیکلز کے ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکتا ہے بلکہ آم کی اصل خوشبو، مٹھاس اور لذت سے بھی بھرپور لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔