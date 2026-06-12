پاکستان تحریک انصاف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کو مسترد کردیا۔
پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے اس کو مسلم لیگ ن کا بجٹ قرار دیتے ہوئے مسترد کیا اور کہا کہ یہ غریب دشمن اور اشرافیہ نواز بجٹ ہے جس میں امیروں کو ریلیف جبکہ عام آدمی پر بوجھ ڈالا جارہا ہے۔
شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این پر بجٹ 2026-2027 میں اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کا الزام لگایا، بجٹ ایماندار ٹیکس دہندگان کو ہراساں کرنے پر مبنی ہے، نہ کہ حقیقی اصلاحات پر مبنی ہے۔
انہوں نے فیس لیس آڈٹس کے ذریعے ایماندار کاروباریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم ایل این کا بجٹ غریبوں کو صرف ٹکڑے دے رہا ہے جبکہ مراعات یافتہ طبقے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔
شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ گزشتہ تین سے چار بجٹ میں حکومت نے ہر ممکن ٹیکس عائد کر دیا ہے، حکومت نے اعداد و شمار میں صرف ہیرا پھیری کی ہے۔
اُن کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ ایمانداروں کو سزا دے رہا ہے جبکہ بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری کو نظر انداز کر رہا ہے، پی ایم ایل این کا بجٹ دھوکا دہی اور عوام دشمن ہے اس لیے اسے مسترد کرتے ہیں۔
واضح رہے کہ قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ اور شدید احتجاج کیا جبکہ دستاویز کی کاپیاں پھاڑ کر بھی پھینکیں، اس کے علاوہ وزیرخزانہ کی تقریر کے دوران بائیکاٹ کیا۔