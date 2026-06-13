سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیرستان میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز، 72 گھنٹوں میں 48 خوارج ہلاک

ہلاک ہونے والے خارجی کمانڈر سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں انتہائی مطلوب تھے، آئی ایس پی آر

ویب ڈیسک June 13, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
راولپنڈی:

شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز میں 72 گھنٹوں کے دوران 48 خوارج مارے گئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خفیہ معلومات کی بنیاد پر جاری آپریشنز کے تسلسل میں شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ اور اس کے گردو نواح میں خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔

اس دوران گزشتہ 72 گھنٹوں میں شدید جھڑپوں کے بعد بھارت کی سرپرستی میں چلنے والے فتنۃ الخوارج کے مزید 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، جن میں 4 اہم کمانڈر ( خارجی خالد رضا عرف سالار ، خارجی مفتون خارجی موسیٰ اور خارجی عمران عرف ایان) بھی شامل ہیں۔

فورسز کے اس آپریشن سے علاقے میں فعال خوارج کے نیٹ ورک کو کاری ضرب لگی ہے۔

ہلاک ہونے والے یہ خارجی کمانڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور بے گناہ شہریوں کے قتل سمیت متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں انتہائی مطلوب تھے۔

ترجمان پاک فوج کے مطابق انتہائی مہارت اور درستگی سے کیے گئے آپریشنز کے دوران اب تک مجموعی طور پر 48 خوارج مارے جاچکے ہیں۔ ہلاک ہونے والے بھارت نواز دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں چھپے باقی ماندہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔

وفاقی ایپکس کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان کی منظوری کے بعد  سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عزم استحکام کے وژن کے تحت ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری رکھیں گے۔

صدر مملکت، وزیراعظم اور  وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین

صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شمالی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

اپنے بیانات میں انہوں نے فتنۃ الخوارج کے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بہادری کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنۃ الخوارج کے سرغنوں کا خاتمہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کے خلاف اہم کامیابی ہے۔

انہوں نے کہا کہ قوم اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خوارج کے ناپاک عزائم ناکام بنانے والےسیکیورٹی فورسز  کے بہادر سپوتوں کو سلام  پیش کرتے ہیں۔ قوم کی حمایت سے  دہشتگردوں اور سہولت کاروں کے خاتمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی بجٹ میں کراچی کیلئے ناکافی فنڈز پر جماعت اسلامی کا شدید ردِعمل

Express News

کراچی میں آوارہ کتوں کا راج، ریبیز میں مبتلا ایک اور مریض دم توڑ گیا

Express News

سیاست اپنی اپنی مگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ملک کو مستحکم کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے، وزیر اعظم

Express News

حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں کمی اور ڈیزل پر اضافہ کردیا

Express News

پاکستان میں مالی سہولیات کی توسیع، عوامی خوشحالی اور معاشی ترقی کا نیا سفر

Express News

غیر قانونی سمندری نقل و حرکت اور اسمگلنگ نیٹ ورک کا انکشاف، پانچ افراد گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو