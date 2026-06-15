آبنائے ہرمز کھولنے کیلئے فرانس اور برطانیہ تیار ہیں، میکرون کا بڑا اعلان

آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے عالمی تیل تجارت کا بڑا حصہ گزرتا ہے

ویب ڈیسک June 15, 2026
facebook whatsup

فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا ہے کہ فرانس اور برطانیہ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کے تحفظ کے لیے قائم مشترکہ فوجی مشن مکمل طور پر تیار ہے اور ضرورت پڑنے پر فوری طور پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق میکرون کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرقِ وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے اور ممکنہ امن معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پر کھولنے کی کوششیں جاری ہیں۔

فرانسیسی صدر، جو جلد ہی جی سیون اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ فرانس اور برطانیہ کے مشترکہ مشن کے تمام ضروری وسائل اور عسکری اثاثے اپنی جگہ موجود ہیں اور تعیناتی کے لیے تیار ہیں۔

میکرون نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی مکمل بحالی، بغیر کسی رکاوٹ اور اضافی فیس یا ٹول کے، خطے کے استحکام اور عالمی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کی توانائی کی سپلائی اور بین الاقوامی تجارت کا ایک بڑا حصہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، اس لیے اس اہم بحری گزرگاہ کا کھلا رہنا عالمی اقتصادی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔

سیاسی مبصرین کے مطابق اگر ایران اور امریکا کے درمیان مجوزہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آبنائے ہرمز میں معمول کی بحری سرگرمیاں بحال ہونے سے عالمی منڈیوں، خصوصاً تیل کی قیمتوں، پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

واضح رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے عالمی تیل تجارت کا بڑا حصہ گزرتا ہے، اور حالیہ کشیدگی کے دوران اس کی بندش نے عالمی سطح پر توانائی کی منڈیوں میں شدید بے چینی پیدا کر دی تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

'یہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں'، اسرائیلی وزیر بین گویر نے ٹرمپ کی ڈیل مسترد کر دی

Express News

آزاد کشمیر کے شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوانتشاری ایکشن کمیٹی قرار دے دیا

Express News

غیر ملکی ایجنسیاں ’جاسوس کچھوؤں اور مچھلیوں‘ کے ذریعے چینی سمندروں پر نظر رکھ رہی ہیں، چین کا دعویٰ

Express News

فلسطین کی حمایت میں امریکی طلبا کا گوگل کے سی ای او کی تقریر کے دوران واک آؤٹ

Express News

اسرائیلی بربریت میں غزہ کا نظامِ صفائی بھی تباہ، چوہوں کی بھرمار، ویڈیو

Express News

امریکا ایران معاہدہ نیتن یاہو کی ذاتی شکست ہے، اسرائیلی تجزیہ نگار کا بڑا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو