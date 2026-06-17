عزیز کی راکھ پانی میں بہانا مہنگا پڑ گیا، سیاح خاتون زیرِ تفتیش

وینس میں پیش آنے والے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گئی

ویب ڈیسک June 17, 2026
facebook whatsup

اٹلی کے شہر وینس میں ایک فرانسیسی خاتون سیاح اپنے کسی عزیز کی راکھ سینٹ مارک بیسن کے پانیوں میں پھینکنے پر تنقید کی زد میں آگئیں۔

وائرل ہونے والی حیران کن ویڈیو میں نامعلوم خاتون کو ایک تھیلی خالی کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں بظاہر انسانی راکھ موجود تھی۔ یہ واقعہ اُس وقت پیش آیا جب کشتی سان جورجیو میجوری کے قریب سے گزر رہی تھی۔

ایک دوسرے مسافر نے یہ منظر پبلک ستی واٹر بس میں سفر کے دوران ریکارڈ کیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گئی، جس کے بعد حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویڈیو میں جس وقت خاتون راکھ پانی میں پھینک رہی ہوتی ہیں اس وقت دیگر مسافروں کو خاتون پر چیختے اور احتجاج کرتے بھی سنا جا سکتا ہے۔

وینس کے قوانین کے مطابق انسانی راکھ کو صرف مخصوص اور منظور شدہ مقامات پر ہی بکھیرنے کی اجازت ہے، جن میں گارڈنز آف ریمیمبرنس شامل ہیں جو سان مشیل سمیٹری، میسٹر اور مارگرا کے قبرستانوں میں واقع ہیں۔

سوگوار افراد کو راکھ بحیرۂ ایڈریاٹک میں ساحل سے تقریباً 2000 فٹ دور یا سان میکیلے قبرستان کے پیچھے شمالی لاگون کے مخصوص حصے میں بکھیرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کیا آپ بتا سکتے ہیں کون سا لڑکا اکیلا رہتا ہے؟ ذہین افراد فوراً پہچان جائیں گے

Express News

دنیا کی سب سے بڑی فٹبال

Express News

یواے ای میں ویٹر کی نوکری کرنیوالا کاروباری آدمی کیسے بنا؟

Express News

ٹی-ریکس کے چمڑے سے بنا بیگ فروخت نہ ہو سکا

Express News

روبِک کیوب کے شوقین نوجوان نے نیا ریکارڈ بنا ڈالا

Express News

بحرِ ہند کی گہرائیوں میں موجود لاکھوں سال قدیم قبرستان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو