مودی کی پھیلائی ہوئی نفرت: مغرب میں مقیم بھارتیوں کیلیے ہندوفوبیا کا نیا خطرہ

مغربی ممالک میں بڑھتی ہوئی ہندو قوم پرستی عالمی سطح پر بھارتیوں کا اصل چہرہ سامنے لے آئی ہے

ویب ڈیسک June 17, 2026
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بی جے پی کے کٹھ پتلی بھارتی وزیراعظم مودی کی پھیلائی ہوئی نفرت کے نتیجے میں مغرب میں رہنے والے بھارتیوں کے لیے ہندوفوبیا کا نیا خطرہ پیدا ہوگیا ے۔

مغربی ممالک میں بڑھتی ہوئی ہندو قوم پرستی عالمی سطح پر بھارتیوں کا اصل چہرہ سامنے لے آئی ہے، جہاں مودی حکومت کی سکھائی ہوئی انتہا پسندی نے بیرون ملک رہنے والے بھارتیوں کو وبال جان بنا دیا ہے۔

بھارتی جریدے نیشنل ہیرالڈ کے مطابق مودی کے خود ساختہ عالمی طاقت کے تاثر نے بیرونِ ملک بھارتی رویوں پر تنقید بڑھا دی ہے۔ مودی کے حامیوں نے مغربی ممالک میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے مقامی لوگوں میں شدید غصہ پیدا کر دیا ہے۔

نیشنل ہیرالڈ کے مطابق مودی سرکار کی خود پسند سوچ نے بھارتی سیاحوں کو مختلف ممالک کے مقامی طور طریقوں کی توہین کرنا سکھادیا ہے۔

عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کی نفرت انگیز ہندوتوا پالیسیوں کا نقصان اب خود بھارتی شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مودی نے جس ہندوتوا سوچ سے دنیا بھر میں اسلامو فوبیا کو ہوا دی اور آج اسی انتہا پسندی کے ردِعمل میں بھارتی شہریوں کو ہندوفوبیا کا سامنا ہے۔

 
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