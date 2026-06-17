افغانستان میں دہشتگرد تنظیموں کا بڑھتا رسوخ، خطےکی سیکیورٹی صورتحال تشویشناک

افغان طالبان کےزیرِاثرافغانستان اس وقت خطےمیں دہشتگردی پھیلانےکا سب سےبڑاذریعہ بن چکا ہے

ویب ڈیسک June 17, 2026
facebook whatsup

افغانستان میں دہشتگرد تنظیموں کے اثرورسوخ میں اضافے کے نتیجے میں خطےکی سیکیورٹی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔

افغان طالبان کےزیرِاثرافغانستان اس وقت خطےمیں دہشتگردی پھیلانےکا سب سےبڑاذریعہ بن چکا ہے۔ امریکی جریدےدی واشنگٹن ٹائمز کے مطابق افغانستان کے دوبارہ دہشت گردی کی محفوظ پناہ گاہ بننےسےپاکستان پردہشت گردی کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔

دی واشنگٹن ٹائمز کے مطابق امریکا اوران کےاتحادیوں کےخلاف کوئی بڑا دہشتگرد منصوبہ دوبارہ افغانستان سے ہی جنم لے سکتا ہے۔ 2021 کےانخلا کےنتائج امریکا کےایک اہم علاقائی شراکت دارپاکستان پربھی اثرانداز ہورہے ہیں۔

رپورٹ میں کہا گیاہے کہ واشنگٹن کوچاہیےکہ وہ پاکستان کے ساتھ انٹیلی جنس تعاون کومزید مضبوط کرے، سرحدی نگرانی میں مدد کوبڑھائے۔ امریکی انتظامیہ کو دوحا معاہدے پردوبارہ غورکرنا چاہیے، کیونکہ طالبان اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہے ہیں۔

ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 2021 میں افغانستان سےامریکی انخلا کےبعد پیدا ہونےوالےسیکیورٹی خلا کا سب سے بڑا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ افغان سرزمین سے پنپنے والی دہشتگردی نہ صرف پاکستان بلکہ وسطی اورجنوبی ایشیا کے ممالک کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران امریکا امن معاہدے کے بعد سرمایہ کار خوش، تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی

Express News

ایران جنگ میں یو اے ای بھی شامل تھا؟ ٹرمپ کے دعویٰ نے نئی بحث چھیڑ دی

Express News

ٹرمپ نیتن یاہو سے ناراض؟ خفیہ فون کالز کی حیران کن تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

امریکا میں طیارہ ہائی وے پر آ گرا، شہریوں نے جان پر کھیل کر مسافروں کو بچالیا، ویڈیو وائرل

Express News

مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش؟ اسرائیل کی گھناؤنی سازش سامنے آگئی

Express News

ایران مثبت رویہ اپنائے تو 300 ارب ڈالر کے فنڈ تک رسائی مل سکتی ہے، ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو