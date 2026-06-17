مفتی قوی نے انفلوئنسر فریحہ فرخ سے اپنا رشتہ بتادیا، تنقید کرنے والوں کو دھمکی

’’خبردار آج کے بعد کسی نے میلی نگاہ ڈالی، یا کوئی غلط بات کی‘‘، مفتی قوی کی دھمکیاں

ویب ڈیسک June 17, 2026
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تنازعات میں گھرے رہنے والے مفتی قوی نے وائرل انفلوئنسر فریحہ فرخ کے ساتھ اپنا رشتہ بتادیا۔

مفتی قوی کی ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں انھیں انفلوئنسر فریحہ فرخ کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔

قوی نے ویڈیو میں کہا ’’یہ میری پوتی ہے، آج کے بعد اگر کسی نے میلی نگاہ ڈالی میری پوتی پر، ان کے سر پر سایہ ان کے دادو قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کا ہے۔ ذہن کو درست رکھیں۔‘‘

مفتی قوی نے مزید کہا کہ ’’پھر آپ کہتے ہیں نوجوان نسل کے لیے پیغام۔ نوجوان نسل کےلیے ایک ہی پیغام ہے کہ مثبت رہیں۔ اور زبان میٹھی۔‘‘

قوی نے دھمکی دی کہ اگر آج کے بعد میری پوتی کےلیے اگر آپ نے کوئی غلط لفظ بولا یا ٹائپ لکھا....‘‘ مفتی کا انداز دھمکی آمیز تھا۔

ویڈیو منظرعام پر آنے کے بعد وائرل ہوگئی اور سوشل میڈیا صارفین نے دلچسپ تبصرے بھی کیے۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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