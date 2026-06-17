امریکا کا ایران میں رجیم چینج منصوبہ ناکام ہوگیا؛ معاہدہ ہونا بڑی فتح ہے؛ حزب اللہ

اسرائیل کے سامنے برسرپیکار لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے امریکا اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر ایرانی عوام، قیادت اور ان کے حامیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ خطے میں مزاحمتی قوتوں کی کامیابی ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹیلی وژن پر نشر ہونے والے خطاب میں حزب اللہ کے امیر نعیم قاسم نے معاہدے کو بڑی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکا کا ایران میں رجیم چینج کا منصوبہ بری طرح ناکام ہوگیا۔
انہوں نے امریکا کیساتھ معاہدے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے لبنان کے محاذ اور مزاحمت کو اپنے موقف کا حصہ بنایا اور اسرائیل کو اپنی جارحیت روکنے پر مجبور کیا۔
سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کا مزید کہنا تھا کہ امریکا اور اس کے اتحادیوں کا اصل مقصد ایرانی نظام حکومت کو کمزور کرنا اور اسے گرانا تھا لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔
انھوں نے مزید کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی اسرائیلی تجویز قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ اسرائیل کا ایسا نسخہ ہے جس کا مقصد خود سب کچھ حاصل کرلینا اور لبنان کو کمزور کرنا ہے۔
حزب اللہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ لبنان کے داخلی معاملات، خواہ وہ ہتھیاروں کا مسئلہ ہو، معیشت، قومی سلامتی کی حکمت عملی یا دفاعی پالیسی، ان سب پر فیصلہ لبنانی عوام اور سیاسی قوتیں اندرونی سطح پر کریں گی اور انہیں کسی بیرونی مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔
واضح رہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر دستخط سوئٹزرلینڈ میں جمعے کے روز ہوں گے جس میں ثالث پاکستان سمیت دیگر فریقین کے بھی نمائندے شریک ہوں گے۔