فیفا ورلڈ کپ 2026 کے اہم میچ میں ڈی آر کانگو نے پرتگال کو 1-1 سے ڈرا پر روک کر ٹورنامنٹ کا بڑا اپ سیٹ کر دیا۔
ہیوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے مقابلے میں پرتگال نے میچ کا آغاز جارحانہ انداز میں کیا اور صرف چھٹے منٹ میں برتری حاصل کر لی۔ مڈفیلڈر جواؤ نیویس نے شاندار ہیڈر کے ذریعے گیند جال میں پہنچا کر اپنی ٹیم کو 1-0 کی برتری دلائی۔
ابتدائی گول کے بعد پرتگال نے زیادہ تر وقت گیند پر کنٹرول برقرار رکھا، تاہم وہ مزید مواقع سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا۔ دوسری جانب ڈی آر کانگو نے صبر اور نظم و ضبط کے ساتھ کھیلتے ہوئے برابری کے گول کی تلاش جاری رکھی۔
میچ کے پہلے ہاف کے اضافی وقت میں ڈی آر کانگو کو اپنی محنت کا صلہ مل گیا جب یونے ویسا نے آرتھر ماسواکو کے عمدہ کراس پر شاندار ہیڈر کے ذریعے گیند جال میں پہنچا دی۔
یہ گول کئی حوالوں سے تاریخی ثابت ہوا کیونکہ یہ ڈی آر کانگو کی ورلڈ کپ تاریخ کا پہلا گول تھا جس پر کانگو کے شائقین نے بھرپور جشن منایا۔
دوسرے ہاف میں پرتگال نے دوبارہ برتری حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن کانگو نے انتہائی منظم کھیل پیش کرتے ہوئے تمام حملے ناکام بنا دیے۔
پرتگال کے کپتان کرسٹیانو رونالڈو میچ میں زیادہ مؤثر دکھائی نہیں دیے۔ النصر کے اسٹار فارورڈ کو دوسرے ہاف میں دو بہترین مواقع ملے، تاہم وہ دونوں بار گیند کو ہدف پر رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔
متبادل کھلاڑی فرانسسکو کونسیساؤ کے دو عمدہ لو کٹ بیکس پر رونالڈو گول کے قریب پہنچے لیکن معمولی فرق سے گیند جال میں نہ جا سکی۔
یوں ڈی آر کانگو نے شاندار کارکردگی کی بدولت پرتگال جیسی مضبوط ٹیم کو 1-1 کے ڈرا پر روک کر ورلڈ کپ میں ایک یادگار نتیجہ اپنے نام کر لیا۔