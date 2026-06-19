فیفا ورلڈ کپ، کینیڈا کی تاریخی فتح، قطر کو 6-0 کی ہزیمت آمیز شکست کا سامنا

VANCOUVER, BC, CANADA:
کینیڈا نے فیفا ورلڈ کپ میں اپنی تاریخ کی پہلی فتح حاصل کرتے ہوئے قطر کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 0-6 سے شکست دے دی تاہم اس شاندار کامیابی پر مڈفیلڈر اسماعیل کونے کی سنگین انجری نے سایہ ڈال دیا۔
وینکوور میں کھیلے گئے میچ میں کینیڈا نے آغاز ہی سے جارحانہ کھیل پیش کیا۔ 16ویں منٹ میں سائل لارن نے گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی جبکہ 29ویں منٹ میں جوناتھن ڈیوڈ نے اسکور 0-2 کر دیا۔
قطر کو 33ویں منٹ میں اس وقت بڑا نقصان اٹھانا پڑا جب ہومام الامین کو فاؤل پر ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا۔
پہلے ہاف کے اضافی وقت میں جوناتھن ڈیوڈ نے اپنا دوسرا گول اسکور کر کے کینیڈا کی برتری 0-3 کر دی۔
دوسرے ہاف میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب کینیڈا کے اسماعیل کونے اور قطر کے عاصم عمر مدیبو کے درمیان گیند کے حصول کے لیے ٹکراؤ ہوا۔ کونے شدید زخمی ہو گئے اور انہیں طویل طبی امداد کے بعد اسٹریچر پر میدان سے باہر منتقل کیا گیا۔
واقعے کے بعد وی اے آر کی مدد سے مدیبو کے پیلے کارڈ کو ریڈ کارڈ میں تبدیل کر دیا گیا جس کے بعد قطر 9 کھلاڑیوں تک محدود ہو گیا۔
کینیڈین شائقین کی جانب سے اسماعیل کونے کے حق میں نعرے لگائے گئے جبکہ زخمی کھلاڑی نے اسٹریچر پر جاتے ہوئے ہاتھ ہلا کر حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔
ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسی مارش بھی اپنے کھلاڑی کی حالت دیکھ کر جذباتی دکھائی دیے۔
63ویں منٹ میں ناتھن سلیبا نے فری کک پر شاندار گول کر کے اسکور 0-4 کر دیا اور جشن کے دوران کونے کی جرسی اٹھا کر زخمی ساتھی سے اظہارِ یکجہتی کیا۔
بعد ازاں قطر کے محمد المناعی کی بدقسمتی سے اپنے ہی جال میں گیند چلی گئی جبکہ جوناتھن ڈیوڈ نے اضافی وقت میں تیسرا گول کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کی اور اسکور 0-6 کر دیا۔
اس شاندار کامیابی کے بعد کینیڈا گروپ بی میں سرفہرست آ گیا ہے۔ اگرچہ ٹیم ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی کے قریب پہنچ چکی ہے تاہم اسماعیل کونے کی انجری آئندہ میچز میں کینیڈا کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہے۔