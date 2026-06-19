امریکا اور کینیڈا میں فٹبال کو ’سوکر‘ کیوں کہا جاتا ہے؟

دنیا بھر میں فٹبال کروڑوں افراد کا پسندیدہ کھیل ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ 2026 ورلڈ کپ کے دو میزبان ممالک امریکا اور کینیڈا میں اسے ’سوکر‘ کہا جاتا ہے۔
یہ فرق اکثر شائقین کے درمیان بحث کا موضوع بنتا ہے کہ آخر اس نام کی اصل وجہ کیا ہے۔
ماہر معاشیات اسٹیفن سزیمانسکی کے مطابق ماضی میں انگلینڈ میں بھی عام طور پر’ساکر‘ کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور 1970 کی دہائی تک اس پر کسی کو کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔
ان کے مطابق اس اصطلاح کی جڑیں انیسویں صدی میں ملتی ہیں جب فٹبال کو ’ایسوسی ایشن فٹبال‘ کہا جاتا تھا تاکہ اسے رگبی فٹبال سے الگ پہچانا جا سکے۔
اس زمانے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلبہ میں الفاظ کو مختصر کرکے ان کے آخر میں ’ای، آر‘ لگانے کا رجحان تھا، جیسے رگبی کو ’رگر‘ کہا جاتا تھا۔
اسی طرز پر ’ایسوسی ایشن‘ کے درمیانی حصے ’سوک یعنی ایس، او، سی‘ سے ’سوکر‘ کی اصطلاح وجود میں آئی۔
تاریخی شواہد کے مطابق 1880 کی دہائی میں یہ لفظ تحریری شکل میں بھی سامنے آ چکا تھا۔
وقت کے ساتھ یہ لفظ دنیا کے مختلف حصوں، خاص طور پر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقا اور کینیڈا میں مقبول ہو گیا۔
امریکا میں ’فٹبال‘ کا لفظ امریکی فٹبال کے لیے مخصوص ہو گیا، جو رگبی اور فٹبال دونوں سے متاثر ہے۔
اگرچہ برطانیہ میں ’فٹبال‘ زیادہ مستعمل ہے، مگر ’ساکر‘ بھی طویل عرصے تک استعمال ہوتا رہا۔
آج بھی یہ بحث جاری ہے تاہم ماہرین کے مطابق دونوں الفاظ کی جڑیں ایک ہی زبان اور تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں۔