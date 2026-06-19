پیپلز پارٹی نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 فیصد اضافے کا مطالبہ کردیا

پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سات فیصد اضافہ ناکافی ہے اور اسے کم از کم دس فیصد تک بڑھایا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ کے خطرات کو ٹالنے میں کردار ادا کیا ہے اور عالمی امن کے لیے خدمات پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر مبارک باد کے مستحق ہیں۔
راجہ پرویز اشرف نے بجٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سات فیصد اضافہ ناکافی ہے اور اسے کم از کم دس فیصد تک بڑھایا جانا چاہیے۔
انہوں نے یاد دلایا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مشکل معاشی حالات کے باوجود سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد تک اضافہ کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بجٹ اسی وقت حقیقی معنوں میں عوامی بجٹ بنے گا جب عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان اور سیاسی استحکام ناگزیر ہے، کیونکہ سیاسی استحکام سے مشترکہ پالیسیاں تشکیل پائیں گی، جس کے نتیجے میں امن، بہتر معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔
انہوں نے زور دیا کہ اتحاد ہی ملک کو آگے لے جا سکتا ہے اور غربت کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ الزامات کی سیاست ختم کر کے عوامی مسائل کے حل پر توجہ دینا وقت کی ضرورت ہے۔
آزاد کشمیر کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ وہاں کے حالات پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر وہ مذاکراتی وفد کا حصہ بن کر آزاد کشمیر گئے تھے، جہاں مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بات چیت ہوئی اور تقریباً 80 فیصد مطالبات تسلیم کر لیے گئے تھے۔
انہوں نے کہا کہ مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ زیر التوا رہا جبکہ دیگر مطالبات فوری طور پر مان لیے گئے، جن میں تین روپے فی یونٹ بجلی اور آٹے پر سبسڈی شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کا مسئلہ اب بھی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے اور محاذ آرائی یا معاشرتی جمود سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ان کے مطابق ریاست کو مزید لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاہم ریاست کی ریڈ لائنز پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے تجویز دی کہ ایک نئی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جائے جو آزاد کشمیر میں فریقین کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرے۔
راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ خطے میں کشیدگی سے اسرائیل اور بھارت خوش ہو رہے ہیں جبکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی اس صورتحال سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے احتجاج کرنے والوں سے اپیل کی کہ وہ احتجاج ختم کر کے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں اور حکومت و مظاہرین باہمی بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں۔