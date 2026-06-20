امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف عظیم انسان ہیں، ایران کے ساتھ معاہدے میں پاکستان نے ہماری مدد کی۔
صدر ٹرمپ نے امریکی ویب سائٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم انسان ہیں، پاکستان کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان اچھی ہم آہنگی ہے۔انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے وزیراعظم کا بہت احترام کرتے ہیں۔
انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ایرانیوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ان لوگوں سے واقف تھےاس لیے ایران کے ساتھ امن مذاکرات میں پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔
ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سابقہ معاہدے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ 2015 میں ہونے والا جوہری معاہدہ تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا، ان کا کہنا تھا کہ میں نے ابھی تک نئے ایرانی رہنما سے بات نہیں کی ہے مگر وہ کافی ہمت رکھتے ہیں۔
ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین سے کہا وہ ایران کے تنازع سے دور رہے، ایران کے ساتھ تنازع میں شامل نہ ہونے پر چین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ذاتی طور پر چین سے کہا وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے توانائی کی ترسیل پر بہت زیادہ انحصار کے باوجود مداخلت نہ کرے اور چینی صدر شی جن پنگ نے تنازعہ سے باہر رہنے پر اتفاق کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ رواں سال ترکی جائیں گے اور 2026 میں ہی کسی وقت چین کا ایک اور دورہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا چینی صدر شی جن پنگ ستمبر میں یہاں آ رہے ہیں لیکن ہم چین میں ہونے والی ایک بڑی کانفرنس کے لیے واپس جا رہے ہیں۔
اس سے قبل عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوائنٹ بیس اینڈریوز پر خطاب میں کہا کہ امریکا نے حالیہ دنوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں جن میں ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مکمل طور پر مفلوج کرنا بھی شامل ہے۔
صدر ٹرمپ ے اپنی کامیابیاں گنواتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ امریکی فوج نے محض ایک ہفتے کے اندر ایران کی پوری بحریہ، فضائیہ اور ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا۔ ہم نے ان کا سب کچھ مٹا کر رکھ دیا۔
ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں ابھی مزید کم ہوں گی، تیل کی کمپنیاں مجھ سے اب تو خوش ہوجائیں۔
واضح رہے کہ مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر، ایرانی ہم منصب سمیت ثالث پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے اپنے ملک میں بیٹھ کر دستخط کردیے ہیں جس کے بعد آبنائے ہرمز کھل گئی اور تیل قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔