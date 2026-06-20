ایران-امریکا مذاکرات کی بحالی کیلئے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران روانہ

توقع کی جارہی ہے کہ محسن نقوی ایک خصوصی پیغام لے کر جائیں گے

ویب ڈیسک June 20, 2026
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وزیر داخلہ محسن نقوی امریکا-ایران مذاکرات کی بحالی کے لیے تہران روانہ ہو گئے ہیں۔

حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر داخلہ ہفتے کے روز ایران کے دارالحکومت تہران کے لیے روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ امریکا اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی بحالی پر بات چیت کریں گے۔

دوسری جانب ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی اطلاع دی ہے کہ محسن نقوی مذاکرات میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے سینئر ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے۔

یہ دورہ لبنان جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں پر ایران کے احتجاج اور امریکا-ایران مذاکرات ملتوی ہونے کے بعد کیا جارہا ہے۔

توقع کی جارہی ہے کہ محسن نقوی ایک خصوصی پیغام لے کر جائیں گے اور اسلام آباد میں ہوئے معاہدے پر دستخط کے بعد تعاون کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال کریں گے۔

مبصرین کا خیال ہے کہ اس دورے کا مقصد مذاکرات میں بقیہ خلا کو پر کرنا اور بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے درمیان مکالمے کے تسلسل کو یقینی بنانا ہے۔
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