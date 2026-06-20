اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ

دو رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کا ایک گھنٹے تک طبی معائنہ کیا

ویب ڈیسک June 20, 2026
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(فوٹو : فائل)

راولپنڈی: بانی پی ٹی آئی کا طبی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں فالو طبی معائنہ کیا۔

تفصیلات کے مطابق پمز اسپتال کے ڈاکٹر عارف خان اور ماہر امراض چشم ندیم قریشی کی دو رکنی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی اور بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا۔

عمران خان کا طبی معائنہ جیل اسپتال میں کیا گیا، جیل میڈیکل اسٹاف نے بھی ڈاکٹروں کی معاونت کی اور یہ معائنہ ایک گھنٹے تک جاری رہا۔

ذرائع کے مطابق طبی معائنہ پمز اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کا پانچواں مرحلہ مکمل ہونے کے بعد فالو اپ میں کیا گیا۔ واضح رہے کہ عمران خان کو اتوار کی شب پمز اسپتال میں پانچواں انٹرا وٹریئل انجیکشن لگایا گیا تھا۔
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