لاہور، بچوں کے مین ہولز میں گرنے کے واقعات، صوبائی وزیر نے افسران کو آخری وارننگ جاری کر دی

کھلے مین ہولز کی فوری نشاندہی کرتے ہوئے جامع رپورٹ اور حفاظتی تجاویز پیش کی جائیں، بلال یاسین

ویب ڈیسک June 20, 2026
facebook whatsup
لاہور:

صوبائی وزیر ہاؤسنگ و اربن ڈویلپمنٹ بلال یاسین نے بچوں کے مین ہولز میں گرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو سخت انتباہ جاری کر دیا۔

انہوں نے واضح کیا کہ مانیٹرنگ نظام میں مزید غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

پنجاب ڈویلپمنٹ پلان (PDP) کے تحت بذریعہ ویڈیو لنک منعقدہ کارکردگی جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلال یاسین نے تمام اضلاع کے واسا منیجنگ ڈائریکٹرز کو ہدایت کی کہ مخدوش اور کھلے مین ہولز کی فوری نشاندہی کرتے ہوئے جامع رپورٹ اور حفاظتی تجاویز پیش کی جائیں۔

انہوں نے کہا کہ مون سون سیزن کی آمد کے پیش نظر جاری ڈی سلٹنگ مہم بلا تعطل جاری رکھی جائے اور تمام اضلاع ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات مکمل رکھیں۔

وزیر ہاؤسنگ کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بارشوں کی شدت اور مقدار میں اضافے کا خدشہ ہے جس کے پیش نظر مزید مشینری جلد مختلف اضلاع کو فراہم کی جائے گی۔

مزید پڑھیں

Express News

ساہیوال میں 8 سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا

Express News

لاہور میں 5 سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق

بلال یاسین نے ڈی جی واسا پنجاب کو ہدایت کی کہ کسی بھی ضلع میں ہنگامی صورتحال پیدا ہونے کی صورت میں اضافی مشینری فوری فراہمی کے لیے مرکزی پول میں دستیاب رکھی جائے تاکہ بروقت کارروائی ممکن بنائی جا سکے۔

انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پنجاب ڈویلپمنٹ پلان کے تحت جاری ترقیاتی اہداف کے حصول میں کسی قسم کی سستی یا تاخیر قبول نہیں کی جائے گی۔

محرم الحرام کے جلوسوں کے راستوں پر نکاسی آب اور دیگر انتظامات کو بھی فوری مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ ادارے کل تک اپنی تیاریاں حتمی شکل دیں۔

صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ عوامی شکایات کا فوری ازالہ اور شہریوں کو بروقت ریلیف فراہم کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہے، جس پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کالعدم ایکشن کمیٹی کی تمام سازشیں ناکام، آزاد کشمیر میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں

Express News

لاہاور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی اسکیننگ مشین کو کنٹینر میں بند کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا

Express News

بیوی کو ذبح کرکے لاش قبرستان میں پھینکنے والا ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا

Express News

لاپرواہی سے یوٹرن لینا مہنگا پڑ گیا، موٹرسائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا

Express News

شرپسند کالعدم ایکشن کمیٹی کا آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے خلاف مکروہ ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا

Express News

لاہور؛ 12 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا ملزم گرفتار کرلیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو