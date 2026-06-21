ایرانی وفد کا ٹرمپ کی تازہ دھمکی پر احتجاج، مذاکرات کے مقام سے روانہ

ایرانی وفد نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دوبارہ حملوں کی دھمکی پر امریکی وفد سے براہ راست احتجاج کیا، رپورٹ

ویب ڈیسک June 21, 2026
facebook whatsup
فوٹو: پریس ٹی وی

ایرانی وفد نے امریکا کے ساتھ مذاکرات کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دوبارہ حملے شروع کرنے کی براہ راست دھمکی پر احتجاج کیا اور مذاکرات کے مقام سے روانہ ہوگئے۔

ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ایرانی وفد نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دوبارہ حملوں کی دھمکی پر امریکی وفد سے براہ راست احتجاج کیا اور اب اگلے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔

پریس ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ ذرائع نے بتایا کہ ایرانی وفد نے امریکی عہدیداروں کے سامنے اعتراض کیا اور اس وقت ٹرمپ کی زبانی دھمکی کا مناسب جواب دینے کے لیے صورت حال کا جائزہ لے رہے ہیں۔

رپورٹ میں ایرانی نیم سرکاری خبرایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایرانی وفد ٹرمپ کی تازہ دھمکی پر احتجاجاً امریکی وفد سے مذاکرات کے مقام سے دور چلا گیا ہے۔

قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی کا نام لیے بغیر ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ لبنان میں بھاری معاوضوں والی پراکسیز کو حالات خراب کرنے سے روکے، اگر ایسا نہیں کیا تو حملے دوبارہ شروع کریں گے۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹرمپ کی ایران کو دوبارہ حملے شروع کرنےکی دھمکی

ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ایران نے پراکسیز نہیں روکا تو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے حملے کریں گے۔

امریکی صدر کی جانب سے ایران کو یہ دھمکی ایک ایسے وقت میں دی گئی جب دونوں ممالک کے وفود سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹ میں پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے اہم مذاکرات میں مصروف ہیں اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے 14 نکات پرعمل درآمد کے لیے تیکنیکی راستہ تلاش کر رہے ہیں۔

اسلام آباد مفاہمتی یاد داشت پر امریکا اور ایران نے چند روز قبل دستخط کیے تھے، جس پر وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے بطور ثالث دستخط کیے تھے۔

رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی دھمکی 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکا کے وعدوں کی براہ راست خلاف ورزی ہے، جس کی پہلی شق کے تحت دونوں فریق اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی جنگ یا فوجی کارروائی کا آغاز نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز کریں گے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

غزہ میں اسرائیلی حملہ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد اور صحافی سمیت 11 فلسطینی شہید

Express News

برطانیہ میں خوفناک ٹرین حادثہ، ڈرائیور ہلاک، 9 مسافر کی حالت تشویشناک

Express News

طالبان رجیم کا جبر، افغانستان سے صحافیوں کی جلاوطنی تشویشناک حد تک بڑھ گئی

Express News

اسکاٹ لینڈ میں انگریز نسل پرستوں کے مسجد کے قریب حملے، پانچ افراد زخمی، مسلمانوں میں خوف و ہراس

Express News

"اپنی مقبولیت کی فکر کریں!" میلونی کا ٹرمپ کو کرارا جواب، سفارتی تنازع بڑھ گیا

Express News

بی جے پی پر ہندوتوا ایجنڈے کے تحت مسلم شناخت کو نشانہ بنانے کے الزامات ایک بار پھر شدت اختیار کر گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو