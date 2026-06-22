نائجیریا میں جڑواں بھائیوں کی جڑواں بہنوں سے شادی کی دلچسپ کہانی

شادی کی تقریب میں شریک مہمانوں نے اس جوڑے کو ’پرفیکٹ میچ‘ قرار دیا

ویب ڈیسک June 22, 2026
facebook whatsup

ابوجا: نائجیریا میں ایک منفرد اور دلچسپ شادی نے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی جہاں جڑواں بھائیوں نے جڑواں بہنوں سے شادی کر کے اپنی برسوں پرانی خواہش پوری کر لی۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق نائجیریا کے معروف شہر ایبادان کے ایک چرچ میں منعقد ہونے والی اس شادی کی تقریب میں جڑواں بھائیوں اور جڑواں بہنوں نے بیک وقت رشتۂ ازدواج میں منسلک ہو کر ایک منفرد مثال قائم کی۔

شادی کی تقریب میں شریک مہمانوں نے اس جوڑے کو ’پرفیکٹ میچ‘ قرار دیا اور اس غیر معمولی شادی کو ایک یادگار موقع قرار دیا۔

تقریب کی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں اور صارفین اس منفرد واقعے پر دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں۔

جڑواں بھائیوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چونکہ وہ خود جڑواں ہیں، اس لیے ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ان کی زندگی کی ساتھی بھی جڑواں بہنیں ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا کے خاص فضل سے ان کی یہ دیرینہ خواہش پوری ہو گئی۔

انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی ملاقات جڑواں بہنوں سے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے ذریعے ہوئی تھی۔ ابتدا میں چاروں کے درمیان دوستی قائم ہوئی، جو وقت کے ساتھ مضبوط تعلق میں تبدیل ہوگئی اور بالآخر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔

رپورٹس کے مطابق نائجیریا کا شہر ایبادان دنیا بھر میں جڑواں بچوں کی غیر معمولی تعداد کے لیے مشہور ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں جڑواں بچوں کی پیدائش کی شرح دنیا کے کئی دیگر خطوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھی جاتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سویڈن میں طالبان رجیم کیخلاف افغان مہاجرین کا شدید احتجاج

Express News

چین کا امریکا پر بڑا وار، 10 امریکی فوجی کمپنیوں پر پابندی لگادی

Express News

بھارت کی عالمی ہزیمت مسلسل جاری ، امریکا نے بھارت کو پس پشت ڈال دیا 

Express News

ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر ٹرمپ کی نیٹو اور اٹلی کی وزیراعظم میلونی پر شدید تنقید

Express News

فلپائن میں اسکول میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک 5 زخمی، دو ملزمان گرفتار

Express News

اسرائیل نے یونانی حکام کو مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہونے سے روک دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو