لاہور؛ موٹر سائیکلیں چوری کرنے والی خاتون اپنے آشنا سمیت گرفتار، ویڈیو بھی سامنے آگئی

دونوں ملزمان گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں کو چوری کرتے اور سستے دام فروخت کر دیتے تھے، پولیس

ویب ڈیسک June 22, 2026
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لاہور:

گلشن راوی پولیس نے بہترین کارروائی کرتے ہوئے برقعہ پوش خاتون کو اسکے آشنا کے ساتھ گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق برقعہ پوش ملزمہ اپنے آشنہ وقاص عرف کاشی سے مل کر موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں کرتی تھی، دونوں ملزمان گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں کو چوری کرتے اور سستے دام فروخت کر دیتے تھے۔

ملزمان کو ویڈیو میں موٹر سائیکل چوری کی واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ برقع پوش ملزمہ کو بھی چوری کی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔

ایس پی اقبال ٹاؤن کے مطابق ملزمان کو سیف سٹی اور لوکل کیمرہ جات کی مدد سے ٹریس کیا گیا، ملزمان کو انٹیلجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے شرقپور برج اٹاری سے خفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا۔

ایس پی سدرہ خان نے بتایا کہ ملزمان سے پستول مع گولیاں، نقدی اور چوری شدہ 2 موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن کے حوالے کر دیا گیا۔

ایس پی اقبال ٹاؤن نے ایس ایچ او گلشن راوی اسد بشیر اور پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹ کرائم کے مرتکب ملزمان کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں۔
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