کراچی کے فیملی پارک میں خواتین اور بچوں کو ہراساں کرنے والے ملزمان گرفتار

علاقہ مکینوں نے ملزمان کو درگت بنانے کے بعد جوہر آباد تھانے کی پولیس کے حوالے کردیا

شاہ میر خان June 23, 2026
facebook whatsup

شہر قائد کے ضلع سینٹرل کے تھانہ جوہر آباد کی پولیس نے فیملی پارک میں لڑکیوں اور بچوں کو ہراساں کرنے والے ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جوہر آباد تھانے حدود میں ایف بی ایریا بلاک 14 میں واقع فیملی پارک میں لڑکیوں اور بچوں کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے والے چار افراد شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔

مشتعل علاقہ مکینوں نے ملزمان کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد ازاں انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔

ذرائع کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب پارک میں موجود شہریوں نے چار مشتبہ افراد کو لڑکیوں اور بچوں کو  ہراساں کرتے ہوئے دیکھا، جس پر لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔

شہریوں نے ملزمان کی درگت بنانے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ شہریوں کی مدد سے پکڑے گئے چاروں افراد علاقے میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے جن سے پوچھ گچھ جاری ہے اور واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔

آخری اطلاعات آنے تک واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا تھا۔ 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ملیر سکھن میں مبینہ طور پر زہریلی چیز پینے سے ایک شخص ہلاک

Express News

مکان سے ایک شخص کی پھندہ لگی لاش برآمد

Express News

کراچی، فرنیچر بنانے والی فیکٹری میں آگ لگنے سے بھاری مالیت کا سامان اور منی ٹرک جل گیا

Express News

کورنگی میں بہادر شہری کی وجہ سے ڈکیتی ناکام، ڈکیت الٹے پاؤں چپل چھوڑ کر فرار

Express News

کراچی، سال 2026 میں 313 خطرناک ٹریفک حادثات میں 339 شہری جاں بحق

Express News

کراچی، ریگل چوک کے قریب الیکٹرونکس مارکیٹ میں بھڑکنے والی آگ پر کئی گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو