ایران یورینیم ملک سے باہر نہیں بھیجے گا بلکہ افزودگی کی سطح کم کرے گا، اسحاق ڈار

اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اگرچہ مذاکرات کا اگلا دور زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے لیکن حتمی معاہدہ اب بھی قابلِ حصول ہے

ویب ڈیسک June 22, 2026
facebook whatsup

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران یورینیم کو ملک سے باہر نہیں بھیجے گا بلکہ اس کی افزودگی کی سطح کم کرے گا جو جوہری مذاکرات میں ایک اہم پیش رفت ہے۔

عرب میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اسحاق ڈار نے بتایا کہ ابتدا میں امریکا کا مطالبہ تھا کہ ایران اپنا افزودہ یورینیم بیرون ملک منتقل کرے، تاہم اب ایران نے اس کے بجائے افزودگی کی سطح میں کمی پر اتفاق کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جوہری پروگرام، منجمد اثاثوں اور لبنان سے متعلق امور پر تین تکنیکی ورکنگ گروپس کام کر رہے ہیں تاکہ تفصیلی فریم ورک تیار کیا جا سکے۔

اسحاق ڈار کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے 60 روز تک کسی اضافی ٹیرف کا اطلاق نہیں ہوگا جبکہ جہازوں کو صرف معیاری نیوی گیشن یا سروس فیس ادا کرنا ہوگی۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کی ذاتی طور پر نگرانی اور رہنمائی کی جبکہ  سعودی عرب، قطر، مصر اور متحدہ عرب امارات بھی اس ثالثی کی حمایت کر رہے ہیں جو خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے۔

اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اگرچہ مذاکرات کا اگلا دور زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے لیکن حتمی معاہدہ اب بھی قابلِ حصول ہے جبکہ موجودہ ڈیل میں کوئی منفی پہلو شامل نہیں اور یہ خطے میں استحکام کے لیے ایک اہم موقع ثابت ہو سکتی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی تعلیمی و تحقیقی درسگاہ کی عالمی درجہ بندی میں بہتری

Express News

کراچی پر قبضہ نہیں، عوام نے جماعت اسلامی کو مسترد کیا ہے، وزیرِ ثقافت سندھ

Express News

فتنۃ الہندوستان سے منسلک دہشت گردوں کے سہولت کار کو 14 سال قید کی سزا

Express News

بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملا، سودی نظام کا بوجھ بڑھ رہا ہے، حافظ نعیم

Express News

کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، ممبر کور کمیٹی کا بھی لاتعلقی کا اعلان

Express News

کراچی: مار پیٹ کا مبینہ جھوٹا مقدمہ، عدالت کا تفتیشی افسر سمیت 9 افراد کی گرفتاری کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو