ایران کے بیانات نہیں، اُس کا عمل دیکھیں گے، امریکی نائب صدر

جے ڈی وینس کے یہ بیانات امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سامنے آئے ہیں

ویب ڈیسک June 23, 2026
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امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکا ایران کے ساتھ  اس کے اقدامات کی بنیاد پر ڈیلنگ کرے گا، نہ کہ اس کے بیانات پر۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق جے ڈی وینس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن متعدد حساس فائلوں میں ایران کے رویے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ مستقبل کے تعلقات یا اقدامات کا کوئی بھی جائزہ سیاسی بیان بازی پر مبنی نہیں ہوگا بلکہ اس کا تعلق زمینی حقائق سے ہوگا۔

جے ڈی وینس کے یہ بیانات امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سامنے آئے ہیں، ایسے وقت میں جب تہران کی علاقائی سرگرمیوں اور اس کے میزائل پروگرام پر گہرے اختلافات برقرار ہیں۔

امریکی انتظامیہ کی جانب سے یہ موقف حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک بنیادی معیار کے طور پر ایرانی رویے کی نگرانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ امریکی نائب صدر کے بیانات ایرانی فائل سے نمٹنے کے لیے زیادہ محتاط اور عملی انداز کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر سفارتی یقین دہانیوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک "عملی امتحان" پر مبنی ہے۔
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