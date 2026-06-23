ایران میں 3 ہزار سے زائد شہری غداری کے الزام میں گرفتار

مزید 1,258 ملزمان پر ریاست کے خلاف سیاسی پروپیگنڈہ کرنے کا الزام لگایا

ویب ڈیسک June 23, 2026
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ایران نے حالیہ مہینوں میں 3,000 سے زیادہ شہریوں کو "دشمن" کے ساتھ تعاون کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی عدلیہ کے ترجمان اصغر جہانگیر نے تہران کے نیم سرکاری نیوز نیٹ ورک (ایس این این) کو بتایا کہ ایران نے 3,292 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ 684 افراد نے اسرائیل کے لیے "آپریشنل کارروائیاں" کیں۔

مزید 1,258 ملزمان پر ریاست کے خلاف سیاسی پروپیگنڈہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے اور 1,061 پر فردِ جرم عائد کی گئی ہے۔ ترجمان نے نوٹ کیا کہ سینکڑوں مشتبہ غداروں کے اثاثے پہلے ہی ریاست ضبط کر چکی ہے۔

گزشتہ ہفتے عدلیہ نے مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر دعویٰ کیا کہ اس نے صرف اصفہان صوبے میں 100 "غداروں" کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔
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