جنگ بندی خطرے میں؟ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فائرنگ سے دو شہری جاں بحق

لبنانی حکام نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا ہے

ویب ڈیسک June 23, 2026
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جنوبی لبنان میں جنگ بندی کے باوجود کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔

لبنانی سول ڈیفنس اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے دو افراد جاں بحق ہوگئے جبکہ یہ واقعہ گزشتہ ہفتے امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد پیش آنے والے مہلک واقعات میں سے ایک ہے۔

لبنانی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ جنوبی لبنان کے علاقے نبطیہ الفوقا کے محلے الدیّر میں پیش آیا، جہاں مقامی افراد ایک بلڈوزر کے ذریعے سڑک صاف کرنے کے کام میں مصروف تھے۔

رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے وہاں موجود افراد کے ایک گروہ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا جبکہ ایک شدید زخمی ہوگیا جس کی بعد میں موت واقع ہوگئی۔

یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تاہم سرحدی علاقوں میں وقفے وقفے سے ہونے والے حملے اور فائرنگ کے واقعات خطے میں امن کے امکانات پر سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔

لبنانی حکام نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر اس واقعے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔

تجزیہ کاروں کے مطابق اگر سرحدی علاقوں میں ایسے واقعات جاری رہے تو جنگ بندی معاہدہ مزید دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے اور خطے میں کشیدگی دوبارہ شدت اختیار کر سکتی ہے۔
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