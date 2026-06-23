ہنگری میں قبروں اور اسپتال سے انسانی اعضا چوری کرکے کھانے والا گرفتار

ملزم کا پوچھ گچھ کے دوران جسمانی اعضاء اکٹھا کرنے اور انہیں کھانے کا اعتراف

ویب ڈیسک June 23, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ہنگری میں پولیس نے انسانی جسم کے اعضاء چوری کرکے کھانے والے ایک 30 سالہ شخص کو گرفتار کرلیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ ملزم لاوارث قبروں اور ہسپتال سے جہاں یہ کام کرتا ہے، انسانی اعضا چوری کرتا رہا ہے۔

ہنگری کے نیشنل بیورو آف انویسٹی گیشن کو ملزم کے بارے میں 17 جون کو بوڈاپیسٹ میں اطلاع موصول ہوئی اور اُسے اُس وقت گرفتار کیا گیا جب ملزم جسمانی اعضاء گھر پر محفوظ کر رہا تھا۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ شخص ایک ہسپتال میں بطور سپورٹ ورکر ملازم ہے۔

ملزم کے اپارٹمنٹ کی تلاشی کے دوران تفتیش کاروں نے کھوپڑی، ایک مکمل نچلی ٹانگ اور ایک ہاتھ کے ساتھ ساتھ چہرے کی جلد سے تیار کردہ انسانی چہرے کی نقل قبضے میں لے لی جبکہ دیگر ہڈیاں ایک سوٹ کیس میں پائی گئیں۔

اس کے علاوہ ایک جار میں دل بھی ملا جس کے بارے میں پولیس اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا یہ انسان کا ہے یا جانور کا۔

ملزم نے پوچھ گچھ کے دوران جسم کے اعضاء اکٹھے کرنے کا اعتراف کیا اور کہا کہ وہ انسانی جسم کے اعضا کی طرف میلان رکھتا ہے اور اس نے اعضا سے کھانا تیار کر کے بھی کھایا ہے۔

پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مزید تحقیقات کے آغاز کردیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا ایران مذاکرات کے بعد تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، آبنائے ہرمز سے سپلائی بحال ہونے لگی

Express News

بھارت کی جین زی تحریک مودی سرکار کیلئے بڑا امتحان بن گئی

Express News

مودی کی ناقص حکمتِ عملی، منی پور میں خانہ جنگی کے  شدید خطرات

Express News

اسرائیل نے جنگ بندی توڑی تو خاموش نہیں رہیں گے، حزب اللہ کی نئی وارننگ

Express News

میانمار کی فوج نے 6 ماہ میں 700 سے زائد شہری مار ڈالے، اقوام متحدہ کی چونکا دینے والی رپورٹ

Express News

ٹیسلا گاڑی آٹوپائلٹ موڈ میں بےقابو ہوکر گھر میں جا گھُسی، ایک خاتون ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو