بھارتی فلم انڈسٹری کے معروف اداکار پرکاش راج ایک قانونی معاملے میں مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ بنگلورو کی ایک عدالت نے مبینہ طور پر ایک سے زائد ووٹر شناختی کارڈ رکھنے کے کیس میں ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت کی جانب سے یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب پرکاش راج متعدد مرتبہ جاری کیے گئے عدالتی سمن کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اداکار کے خلاف یہ معاملہ 2019 میں سامنے آیا تھا، جب ایک وکیل دلیپ کمار نے بنگلورو کے ہلاسورو گیٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی۔
شکایت میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ پرکاش راج بیک وقت کرناٹک، تامل ناڈو، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے قوانین کے تحت کوئی بھی شہری صرف ایک ہی مقام پر ووٹر رجسٹریشن رکھ سکتا ہے۔
رپورٹس کے مطابق یہ قانونی کارروائی پرکاش راج کی جانب سے کرناٹک کے قصبے دھرمستھلا سے متعلق معاملے پر پریس کانفرنس کے چند روز بعد سامنے آئی ہے، تاہم اداکار ماضی میں ان الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ ان کا مؤقف ہے کہ وہ صرف تامل ناڈو سے ووٹ ڈالتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق امکان ہے کہ پرکاش راج کے وکلا عدالت کے اس حکم کے خلاف اعلیٰ عدالت سے رجوع کریں گے یا وارنٹ منسوخی کے لیے فوری ضمانت کی درخواست دائر کریں گے۔
دوسری جانب فلمی مصروفیات کی بات کی جائے تو پرکاش راج حالیہ دنوں میں تامل فلم ’کالی داس 2‘ اور تیلگو فلموں ’سیتھا پینم‘، ’ایس سراسوتی‘ اور ’ڈیکویت: اے لو اسٹوری‘ میں نظر آ چکے ہیں۔ ان کی آنے والی فلموں میں ہندی فلم ’دریشیم 3‘، تیلگو فلمیں ’وارانسی‘ اور ’اسپرٹ‘ جبکہ تامل فلم ’جنا نائگن‘ شامل ہیں۔