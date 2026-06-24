ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی کی شادی کی تیاریاں آخری مرحلے میں، تاریخ بھی سامنے آگئی؟

دونوں اپنی شادی کی تیاریوں کے آخری مرحلے میں ہیں اور جلد ہی رشتۂ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہیں

ویب ڈیسک June 24, 2026
facebook whatsup

عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور امریکی فٹبال اسٹار ٹریوس کیلسی کی شادی سے متعلق قیاس آرائیاں ایک بار پھر زور پکڑ گئی ہیں۔

تازہ رپورٹس کے مطابق منگنی کے بعد اب دونوں اپنی شادی کی تیاریوں کے آخری مرحلے میں داخل ہوچکے ہیں اور جلد ہی رشتۂ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہیں۔

حال ہی میں ٹیلر سوئفٹ نے اپنے منگیتر کے زیرِ اہتمام ہونے والے ٹائٹ اینڈ یونیورسٹی (TEU) سمر کیمپ میں شرکت کی، جہاں ان کی موجودگی نے شرکاء اور منتظمین کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ جارج کٹل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹیلر سوئفٹ کی تعریف کی اور کہا کہ شادی کی تیاریوں کے باوجود انہوں نے وقت نکال کر تقریب میں شرکت کی، جو ان کی خوش اخلاقی اور سادگی کا ثبوت ہے۔

جارج کٹل کے مطابق ٹیلر نہایت خوش مزاج اور نرم دل شخصیت کی مالک ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تقریب کے دوران ٹیلر ان کی والدہ کے ساتھ بھی خوشگوار گفتگو کرتی رہیں اور سب کے ساتھ گھل مل کر وقت گزارا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگرچہ اس جوڑے نے تاحال اپنی شادی کی سرکاری تاریخ کا اعلان نہیں کیا، تاہم حالیہ دنوں میں ایک دلچسپ اشارہ اس وقت سامنے آیا جب ظہران ممدانی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران غیر ارادی طور پر ٹیلر سوئفٹ کی شادی کا ذکر کر دیا۔ 2026 فیفا ورلڈ کپ کی سکیورٹی تیاریوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر کو کئی بڑے ایونٹس کی میزبانی کرنی ہے، جن میں امریکا کی 250 ویں سالگرہ، مختلف کھیلوں کے مقابلے اور ’’ٹیلر سوئفٹ کی شادی‘‘ بھی شامل ہے۔

میئر کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر شادی کی ممکنہ تاریخ کے حوالے سے بحث چھڑ گئی۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی 3 جولائی 2026 کو نیویارک کے مشہور مقام میڈیسن اسکوائر گارڈن میں شادی کے بندھن میں بندھ سکتے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یاد رہے کہ ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی نے 26 اگست 2025 کو اپنی منگنی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد سے دونوں کی جوڑی دنیا بھر میں مداحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور اب شائقین بے صبری سے اس ہائی پروفائل شادی کا انتظار کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی کی شادی کی تیاریاں آخری مرحلے میں، تاریخ بھی سامنے آگئی؟

Express News

خفیہ شادی کی تصدیق کے بعد ٹام ہالینڈ اور زینڈایا کی رومانوی تصاویر وائرل

Express News

کرینہ کپور نے جسپریت بمراہ کو دلچسپ چیلنج کردیا

Express News

بھارتی اداکار پرکاش راج قانونی چنگل میں پھنس گئے، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری

Express News

’’مولے نوں مولا نہ مارے تے مولا نئیں مردا‘‘، سلطان راہی دلوں میں آج بھی زندہ

Express News

میڈونا کی بائیوپک کیوں نہ بن سکی؟ پاپ کوئین نے برسوں بعد خاموشی توڑ دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو