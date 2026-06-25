جنوبی افریقا نے جنوبی کوریا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 0-1 سے شکست دے کر اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
بافانا بافانا نے ٹورنامنٹ کے آغاز میں میکسیکو کے ہاتھوں 0-2 کی مایوس کن شکست کے بعد شاندار کم بیک کیا۔ گروپ مرحلے میں جمہوریہ چیک کے خلاف اہم ڈرا کھیلنے کے بعد جنوبی افریقی ٹیم نے جنوبی کوریا کے خلاف فیصلہ کن میچ جیت کر اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کی۔
مونتری میں کھیلے گئے اس اہم مقابلے میں میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول دوسرے ہاف میں تھاپیلو ماسی کو نے اسکور کیا، جس نے جنوبی افریقا کی فتح یقینی بنا دی۔
جنوبی کوریا کے ہیڈ کوچ میونگ بو ہونگ نے حیران کن فیصلہ کرتے ہوئے ٹیم کے کپتان اور اسٹار فٹبالر سون ہیونگ من کو ابتدائی لائن اپ میں شامل نہیں کیا۔ ایشیا کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں شمار کیے جانے والے سون کی عدم موجودگی نے شائقین کو حیران کر دیا۔
جنوبی کوریا نے میچ کا آغاز جارحانہ انداز میں کیا اور قائم مقام کپتان کم من جے کا طاقتور ہیڈر گول لائن پر آبری موڈیبا نے روک دیا، جبکہ لی کانگ اِن کی ایک کوشش بھی ہدف سے باہر چلی گئی۔
ابتدائی دباؤ کے بعد جنوبی افریقا نے میچ پر گرفت مضبوط کر لی اور بھرپور جذبے اور جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا، تاہم کئی مواقع پر ان کی فنشنگ مایوس کن رہی۔ اس کے باوجود ماسی کو کے گول نے جنوبی افریقی ٹیم کو تاریخی کامیابی دلا دی اور وہ پہلی بار ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئی۔