ن لیگ نے آزاد کشمیر انتخابات کیلیے مزید 5 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کردیے

مسلم لیگ ن کی جانب سے اب تک 42 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کردیے گئے

ویب ڈیسک June 25, 2026
facebook whatsup

پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر نواز شریف کی منظوری سے آزاد جموں کشمیر کے عام انتخابات کے لیے مزید پانچ  پارٹی ٹکٹ جاری کر دئیے گئے۔

سینئرصوبائی وزیر اور مسلم لیگ ن کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب  کے مطابق 18 جون کو 37 امیدواروں کو پہلے ہی پارٹی ٹکٹ جاری ہو چکے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ ایل اے 8 راج محل سے ملک محمد نواز خان ، ایل اے 18 عباس پور سے لیگی امیدوارو چوہدری محمد یاسین گلشن ہوں گے جبکہ ایل اے 22 توڑر سے سردار عبد للخالق واثی، ایل اے 36 جموں تین کی سیٹ کیلیے محمد احسن رضا ن لیگ کے امیدوار ہوں گے۔

اس کے علاوہ ایل اے 41  ویلی دو حلقے کیلیے ن لیگ کی ٹکٹ پر محمد عامر شاہ الیکشن لڑیں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

مون سون سسٹم پاکستان پہنچ گیا، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی

Express News

آزادکشمیر؛ چیف سیکرٹری اور آئی جی کی پریس کانفرنس سے کالعدم کمیٹی بے نقاب

Express News

کراچی میں موسم ابر آلود، 50 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی

Express News

آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش سے متعلق بی بی سی اردو کی رپورٹ حقائق کے منافی قرار

Express News

پنجاب میں غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کے خلاف سخت ترین قانون متعارف

Express News

ویمن اینڈ چلڈرن اسپتال سے اغوا کیا گیا نومولود بازیاب، 4 ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو