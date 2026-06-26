فیفا ورلڈ کپ کا بڑا اپ سیٹ، ایکواڈور نے جرمنی کو شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی

ناک آؤٹ مرحلے میں ایکواڈور کا مقابلہ ممکنہ طور پر انگلینڈ سے ہو گا

ویب ڈیسک June 26, 2026
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فوٹو: الجزیرہ
NEW YORK,:

فیفا ورلڈ کپ 2026 میں ایکواڈور نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے مضبوط حریف جرمنی کو 1-2 سے اپ سیٹ شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا جبکہ اس نتیجے نے اسکاٹ لینڈ کی اگلے مرحلے میں رسائی کی امیدوں کو بھی دھچکا پہنچایا۔

نیو جرسی میں کھیلے گئے میچ کا آغاز جرمنی کے حق میں ہوا اور صرف دوسرے ہی منٹ میں لیروئے سانے نے فلورین ورٹز کے عمدہ پاس پر گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔

ابتدائی گول کے بعد ایکواڈور نے اس وقت شدید احتجاج کیا جب پیڈرو ویٹے پر بلند بوٹ لگنے کے باوجود ریفری نے فاؤل نہ دیا تاہم فیصلے کے خلاف احتجاج نے ٹیم کے حوصلے مزید بلند کر دیے۔

سات منٹ بعد نیلسن انگولو نے زبردست شاٹ کے ذریعے اسکور برابر کر دیا اور دوسرے ہاف میں ایکواڈور نے مسلسل دباؤ برقرار رکھا۔

میچ کے 77 ویں منٹ میں گونزالو پلاٹا نے کارنر پر جرمن گول کیپر مینوئل نوئر سے پہلے گیند تک پہنچ کر فیصلہ کن گول داغ دیا جس کے بعد ایکواڈور کے شائقین خوشی سے جھوم اٹھے۔

اس فتح کے ساتھ ایکواڈور نے نہ صرف ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی بلکہ اب اگلے راؤنڈ میں انگلینڈ سے ممکنہ مقابلے کی راہ بھی ہموار ہو گئی۔
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