آبنائے ہرمز سے بغیر اجازت گزرنے والے آئل ٹینکرز پاسداران انقلاب کی وارننگ کے بعد واپس لوٹ گئے

تہران کی منظوری کے بغیر کوئی اور روٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں، پاسداران انقلاب

ویب ڈیسک June 26, 2026
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پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے بغیر اجازت گزرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو وارننگ کے بعد واپس بھیج دیا۔

عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق آبنائے ہرمز سے تین بین الاقوامی جہازوں نے بغیر اجازت گزرنے کی کوشش کی جس پر پاسداران انقلاب نے انہیں وارننگ دی اور مزید پیش قدمی پر ایکشن کا عندیہ دیا۔

ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی وارننگ پر تینوں جہاز واپس لوٹ گئے۔ تاہم یہ بات سامنے نہیں آئی کہ تینوں جہاز کس ملک کے تھے۔

اُدھر پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ تہران کے منظور کردہ روٹ کے علاوہ جہاز کوئی اور راستہ استعمال نہیں کرسکتے۔

پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ تمام جہازوں کے گزرنے کیلیے ایک ہی راستہ آبنائے ہرمز کا ہے اس کے علاوہ کسی اور راستے سے جہاز گزرنے پر ایکشن لیا جائے گا۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز سنگاپور کے جھنڈے والے جہاز پر آبنائے ہرمز کے قریب پروجیکٹائل حملہ ہوا جس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا البتہ اس کے بعد اقوام متحدہ نے 11 ہزار ملاح ریسکیو کرنے کا آپریشن معطل کردیا۔

تہران نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تاہم آبنائے ہرمز کے بغیر اجازت استعمال کے حوالے سے ایرانی حکام متعدد بار وارننگ جاری کرچکے ہیں۔
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