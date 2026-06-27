شادی کے جوڑے میں واٹر سلائیڈ، امریکی میاں بیوی نے سب کو حیران کر دیا

جوڑے کا مقصد 30 دن میں سب سے زیادہ بار عہدِ ازدواج کی تجدید کا گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرنا ہے

ویب ڈیسک June 27, 2026
facebook whatsup

امریکا کی ریاست نارتھ ڈکوٹا سے تعلق رکھنے والے جون اور کیشا لاکوڈک نے اپنی محبت کو منفرد انداز میں مناتے ہوئے واٹر پارک کی 60 فٹ بلند واٹر سلائیڈ پر ایک بار پھر شادی کی قسمیں کھائیں اور ساتھ ہی ایک نہیں بلکہ دو عالمی ریکارڈز کا ہدف بھی بنا لیا۔

جوڑے نے وسکونسن ڈیلز کے لینڈ آف نیچرا واٹر پارک میں واٹر سلائیڈ کی چوٹی پر شادی کا عہد دہرایا، جس کے فوراً بعد دونوں نے شادی کے لباس میں ایک گھنٹے کے دوران چھ بار سلائیڈ سے نیچے آ کر گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کی کوشش کی۔

یہ جوڑا اس سے قبل آئیڈاہو، ایریزونا، لاس ویگاس، نارتھ ڈکوٹا اور یوٹاہ میں بھی اپنی شادی کی تجدید کر چکا ہے۔ ان کا مقصد 30 دن میں سب سے زیادہ بار عہدِ ازدواج کی تجدید کا گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرنا ہے۔

جون لاکوڈک کے مطابق ہم اپنے خاندان اور دوستوں کے پاس خود جاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ صرف چند منٹ نہیں بلکہ کئی گھنٹے گزار سکیں، کھانا کھائیں اور اس خوشی کو یادگار بنا سکیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کیا آپ ’عقابی نظر‘ رکھتے ہیں؟ اس تصویر میں چھپا ’انسان‘ ڈھونڈ کر دکھائیں!

Express News

کیلے جیسی گاڑی کو ٹریفک پولیس نے روک لیا، سوشل میڈیا پر ہلچل

Express News

لیگو پیسز سے بنائی گئی اسپورٹس کار

Express News

روس: شاپنگ سینٹر میں اِن ڈور فشنگ تالاب کا منصوبہ

Express News

روس: پیٹرول کی قلت سے نمٹنے کیلئے ڈرائیور گولیاں استعمال کرنے لگے

Express News

بھیڑوں کو بھیڑیوں سے بچانے کا انوکھا طریقہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو