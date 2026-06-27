چینی سائنس دانوں نے سیرامک پر مبنی لیتھیم آئن مائیکرو بیٹری تیار کر لی

یہ بیٹری 150 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے انتہائی درجہ حرارت میں بھی محفوظ اور مستحکم انداز میں کام کر سکتی ہے

ویب ڈیسک June 27, 2026
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چینی سائنس دانوں نے بیٹری ٹیکنالوجی میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے سیرامک پر مبنی لیتھیم آئن مائیکرو بیٹری تیار کر لی ہے، جو 150 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے انتہائی درجہ حرارت میں بھی محفوظ اور مستحکم انداز میں کام کر سکتی ہے۔

ماہرین کے مطابق عام لیتھیم آئن بیٹریوں میں موجود مائع الیکٹرولائٹ لیک ہونے یا نقصان پہنچنے کی صورت میں آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے، جبکہ نئی سیرامک بیٹری اس مسئلے کو بڑی حد تک ختم کر سکتی ہے۔

سنگھوا یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ نئی بیٹری نہ صرف زیادہ محفوظ ہے بلکہ چھوٹے سائز، زیادہ توانائی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اور سخت ماحول میں بھی قابلِ اعتماد کارکردگی کی وجہ سے مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔

یہ نئی ایجاد الیکٹرک گاڑیوں، اسمارٹ فونز، اسمارٹ واچز، طبی آلات اور دیگر جدید الیکٹرانک ڈیوائسز میں استعمال ہونے والی بیٹریوں کو مزید محفوظ اور مؤثر بنانے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔
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