پاکستان ایران سے خام تیل کی درآمدات پر سالانہ 340 ملین ڈالر کی بچت کرسکتا ہے، رپورٹ

رپورٹ کے مطابق ایران پرعائد پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں پاک-ایران دو طرفہ تجارت میں بھی خاطر خواہ اضافہ یقینی ہے

ویب ڈیسک June 26, 2026
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فوٹو: فائل

مالی تجزیاتی ادارے کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایران سے خام تیل کی درآمدات پرسالانہ 340 ملین ڈالر کی بچت کرسکتا ہے اور ایران پرعائد اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں بھی خاطر خواہ اضافہ یقینی ہے۔

اے پی پی کے مطابق ٹاپ لائن سکیورٹیز کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2012 میں ایران پر اقتصادی پابندیوں میں سختی سے قبل پاکستان اور ایران کے تاریخی مستحکم تجارتی تعلقات تھے اور مالی سال 2010 میں دوطرفہ تجارت کا حجم 1.2ارب ڈالر سے زائد تھا۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران پر عائد عالمی اقتصادی پابندیاں کے بعد پاک-ایران دو طرفہ تجارت میں کمی واقع ہوئی۔

ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے کہا ہے کہ پاکستان پابندیوں سے قبل ایران کو چاول، کینو، آم، آڑو، ٹیکسٹائل مصنوعات، ادویات اور آلات جراحی سمیت کھیلوں کا سامان وغیرہ برآمد کرتا تھا جبکہ ایران سے خام تیل، صنعتی خام مال سمیت مختلف مصنوعات درآمد کی جاتی تھیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ مستقبل میں پاکستان اور ایران سرحدی علاقوں میں خصوصی اقتصادی زونز کے تحت دوطرفہ تجارت کو 10 ارب ڈالر تک توسیع دینے کے لیے پرعزم ہیں۔

مزید بتایا گیا کہ اگر دونوں ممالک کے تجارتی رابطے بحال ہوجاتے ہیں تو نہ صرف پاکستان کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا بلکہ پیٹرولیم منصوعات کی درآمدات سے پاکستان 10 سے 20 فیصد کم قیمت کے نتیجے میں سالانہ 340ملین ڈالر تک کی بچت کر سکتا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسی طرح اسٹیل اور صنعتی خام مال کی درآمدات سے بھی قیمتی زرمبادلہ کی بھی بچت ہوگی۔
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