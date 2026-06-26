سرجانی ٹاؤن میں تشدد سے 12 سالہ بچہ جاں بحق، والد اور چچا کیخلاف مقدمہ درج

نانا کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، نامزد دونوں ملزمان پہلے ہی پولیس کی حراست میں ہیں

منور خان June 26, 2026
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سرجانی ٹاؤن پولیس نے تشدد سے نوعمر لڑکے کی ہلاکت کا مقدمہ مقتول کے نانا کی مدعیت میں ملزم باپ اور چچا کے خلاف درج کرلیا جبکہ دونوں ملزمان پہلے ہی حراست میں ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سرجانی ٹاؤن کے علاقے لیاری تیسر ٹاؤن سیکٹر 36 بی میں 12 سالہ حیدر علی نامی نوعمر لڑکا تشدد کے باعث جاں بحق ہوا تھا جس کے قتل کے الزام میں پولیس نے مقتول کے والد اظہر اور اس کے چچا سلطان کو واقعے کے فوری بعد ہی گرفتار کرلیا تھا۔

سرجانی ٹاؤن پولیس نے حیدر علی کے قتل کا مقدمہ نمبر 641 سال 2026 بجرم دفعہ 302 چونتیس کے تحت اس کے نانا یعقوب کی مدعیت میں درج کرلیا۔

مدعی مقدمہ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹھ کچی آبادی کا رہائشی اور گلشن معمار میں کام کرتا ہوں 25 جون کی صبح جب وہ کام پر تھا میرے بیٹے ذوالفقار نے مجھے بذریعہ فون اطلاع دی کہ بہن سمیرین کے بیٹے حیدر علی کو اس کے والد اظہر نے اپنے بھائی سلطان کے ساتھ ملکر کر تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔

انہوں نے کہا کہ اس اطلاع پر میں فوری طور پر تھانے آیا تو میرا بیٹا ذوالفقار تھانے میں موجود تھا اور معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ میرے نواسے حیدر علی جس کی والدہ سمبرین کو اس کے شوہر نے طلاق دیدی تھی جس کے بعد دونوں ماں اور بیٹے ہمارے پاس رہے تھے۔

انہوں نے بتایا کہ سال 2019 میں بیٹی کی شادی ملتان میں کر دی تھی جبکہ حیدر علی میرے پاس ہی رہے رہا تھا اور تقریباً ایک سال قبل اس کے والد اظہر نے ہم سے اپنا بیٹا حیدر علی لے لیا اور اس وقت سے میرا نواسہ اس کے ساتھ سرجانی تیسر ٹاؤن لیاری میں رہے رہا تھا۔

نانا کے مطابق حیدر علی کو اس کے والد اظہر نے اپنے بھائی سلطان کے ساتھ ملکر کر تشدد کر کے قتل کر دیا مزید پتہ چلا کہ تاروں سے مار کر اور باندھ کر تشدد سے قتل کر دیا۔

مدعی کے مطابق مجھ پتہ چلا ہے کہ دونوں نامزد افراد پولیس کی حراست میں ہیں اب میں رپورٹ کرتا ہوں نامزد افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔
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