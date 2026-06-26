امریکی حملے جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی، ٹرمپ مذاکرات اور معاہدے کے پابند نہیں: ایران

ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکی حملوں کو جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے

ویب ڈیسک June 26, 2026
facebook whatsup

ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔

ابراہیم عزیزی نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ تو مذاکرات کے اصولوں کے پابند ہیں اور نہ ہی جنگ بندی کے معاہدے کا احترام کرتے ہیں۔

انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہجنگ بندی کی یہ غیر ذمہ دارانہ خلاف ورزی ہمیشہ کی طرح امریکا کے لیے پسپائی اور پشیمانی کا باعث بنے گی۔

ایرانی عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ الزام تراشی کا کھیل اب مزید نہیں چلے گا اور امریکا کو اپنے اقدامات کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آبنائے ہرمز کے قریب کارگو جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا، برطانوی ایجنسی

Express News

آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ نے انخلا آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا

Express News

اسرائیل لبنان کےتمام علاقوں سےنکل جائے، وہ نہیں جاتا تو ْشکست خوردہ ہوکر بھاگےگا، ایران کی وارننگ

Express News

بھارت: شادی سے چند ماہ قبل منگیتر کو موت کے گھاٹ اتارنے والی سفاک ملزمہ گرفتار

Express News

وینزویلا میں آنے والے زلزلے سے ایک لاکھ تک اموات کا خدشہ

Express News

یمن میں بم دھماکے میں ٹی وی رپورٹر ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو