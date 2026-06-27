وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے

وزیراعظم پاکستان نیول اکیڈمی، پی این ایس رہبر میں پاسنگ آؤٹ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے

ویب ڈیسک June 27, 2026
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کراچی:

وزیراعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم کی کراچی آمد کے موقع پر پی این ایس قاسم پر گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ان کا استقبال کیا۔

وزیراعظم دورۂ کراچی کے دوران  پاکستان نیول اکیڈمی، پی این ایس رہبر میں منعقد ہونے والی 125ویں مڈشپ مین اور 33ویں شارٹ سروس کمیشن (SSC) کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔

وزیراعظم کے دورۂ کراچی میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔

 
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